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الفيلم اللبناني «يوسف» ينطلق تجاريًا في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 03:50 مساء
الفيلم اللبناني «يوسف» ينطلق تجاريًا في الأردن
لقطة من الفيلم اللبناني «يوسف» (خاص لـ بوابة الوسط)
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ينطلق الفيلم اللبناني «يوسف» للمخرج كاظم فياض في مسرح «الرينبو» بالأردن يومي السبت والثلاثاء 4 و7 فبراير الجاري، لتكون المحطة العربية الثانية للفيلم بعد موطنه لبنان، كما يُذاع على قناة «ART أفلام» يوم الأحد 19 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

واختير فيلم «يوسف» من بين أفضل عشرة أفلام رشحت لجائزة مهرجان «جنيف للأفلام الشرقية» في سويسرا من أصل 500 فيلم تقدموا للمنافسة، وحصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان «لوس أنجليس للأفلام الآسيوية»، وجائزة أفضل عمل سينمائي أول من مهرجان «الإسكندرية لدول البحر المتوسط»، كما شارك في مهرجان «دكا الدولي للأفلام» في بنغلادش، وفقًا لبيان.

تدور الأحداث حول «يوسف» الذي يهدف لتحدي الموت نفسه؛ وبينما هو عالق بين واقعين يحاول إنقاذ حياة شقيقه الصغير ولكن إنقاذه لأخيه مقرون بوقوع جريمة أُخرى، فالموت دائمًا ما يحل موتًا. ويتعمّق فيلم الإثارة النفسي في عالم الجريمة المظلم لتجارة السلاح في لبنان.

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«يوسف» من إخراج كاظم فياض، وشاركه حسين حيدر في تأليف القصة، أما السيناريو فهو من كتابتهما إلى جانب علي منصور، وبطولة حسين حيدر وفايز قزق وختام اللحام ووسام صباغ وإياد نورالدين وحسن فرحات، مونتاج كاظم فيّاض وعلي فيّاض، وإنتاج «Blue house Films» لصاحبها الصحفي رضوان مرتضى، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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