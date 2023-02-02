بيونسيه تنطلق في جوله غنائية بأوروبا وأميركا مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه، الأربعاء، جولة غنائية مرتقبة لها في أوروبا وأميركا الشمالية بين مايو وسبتمبر، ترمي فيها إلى الترويج لألبومها «رينيسانس»، وذلك قبل أيام على حفلة توزيع جوائز «غرامي» الموسيقية التي حظيت فيها المغنية بالعدد الأكبر من الترشيحات.

وتتضمن جولة بيونسيه حفلات في مختلف أنحاء أوروبا بين 10 مايو و27 يونيو، ثم في الولايات المتحدة وكندا بين 8 يوليو و27 سبتمبر. وأشار بيان للمغنية إلى أن هذه الحفلات «تشكل أول جولة غنائية منفردة لها تحييها منذ أكثر من ست سنوات»، وفق «فرانس برس».

ورأت مجلة «فارايتي» المتخصصة أن إعلان بيونسيه جولتها المرتقبة قبل أربعة أيام من الدورة الخامسة والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الموسيقية، الأحد، في لوس أنجليس، لم يكن صدفة.

وأفادت المجلة باحتمال أن تقدم بيونسيه عرضا خلال حفلة «غرامي» وقد يرافقها زوجها مغني الراب ورجل الأعمال جاي زي.

ونالت بيونسيه تسعة ترشيحات في المكافآت الموازية بأهميتها موسيقيا لجوائز «الأوسكار»، مما أدخلها في منافسة شديدة مع مغنية البوب البريطانية آديل التي حظيت بسبع ترشيحات.

واعتُبر «رينيسانس»، وهو الألبوم المنفرد السابع للنجمة البالغة 41 عاما والمولودة في هيوستن، الحدث الموسيقي العالمي لصيف 2022.

- منافسات قوية على «غرامي 2023» و«بيونسيه» تتصدر الترشيحات

ولفت بيان بيونسيه إلى أن جمعيتها الخيرية «بيغود» ستدعم المشاريع الصغيرة وصناديق المنح المدرسية ومبادرات المجتمعات المحلية في المدن التي ستزورها ضمن جولتها.

وفي أميركا الشمالية، سيبدأ بيع تذاكر حفلات بيونسيه في السادس من فبراير عبر موقع «تيكتماستر».