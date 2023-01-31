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عرض «مشبك شعر» في مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 02:30 مساء
عرض «مشبك شعر» في مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة
جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام (خاص لـ بوابة الوسط)
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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم «مشبك شعر» للمخرجة عطية خيري.

الفيلم يعد الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية غرافيك ثلاثي الأبعاد، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير «حور» شقيق الملك «سنفرو» من خلال بردية فرعونية معروفة باسم «بردية خوفو والسحرة»، وفقا لبيان.
«مشبك شعر» معالجة وحوار وأغاني دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الغرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

يقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم منهم: لطفي لبيب وسامي العدل وريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية لمناسبة بدء إجازة نصف العام.

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وأشارت المونتيرة منار حسني إلى أن مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف (وسط القاهرة) بصدد إقامة العديد من الفعاليات الخاصة خلال الإجازة للفئات العمرية المختلفة، حيث يحرص دائما على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

يشار إلى أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما، وتقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد.

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