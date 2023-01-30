يوسف القعيد وحسين فهمي نجما رابع أيام معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، أن عدد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الرابع، الأحد، تجاوز 300 ألف زائر، ليتخطى إجمالي الزائرين خلال الأيام الأولى للمعرض النصف مليون زائر.

وشهد اليوم الرابع لفعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حضور عدد من نجوم الفن والثقافة والسياسة، لكن «ظل الجمهور بطل المشهد الحقيقي في المقدمة»، حسب موقع المعرض على الإنترنت.

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وبين ضيوف المعرض، كان الفنان حسين فهمي والكاتب الكبير يوسف القعيد، بينما زاد حضور الأطفال بجناح الطفل ومعرضه، وظل حضور الجمهور أكبر بين أجنحة هيئة الكتاب ودور النشر المشاركة بمعرض القاهرة، بخلاف حضور الأسرة المصرية الفعاليات الفنية.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري المتعاظم الذي تشهده الدورة الحالية للمعرض، والتي تؤكد إدراك المجتمع المصري بفئاته كافة، أهمية المعرفة وقيمتها في تنمية وتطوير المجتمع.

العروض الفنية

وأضاف أن الإقبال لم يمكن على شراء الكتب فحسب بل شهدت العروض الفنية المصاحبة للمعرض تفاعلا وإقبالا كبير ومنها عروض «الليلة الكبيرة» والسيرك القومي وفرقة النيل للآلات الشعبة التي قدمت السيرة الهلالية، وسط جمهور غير مسبوق.

وافتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات الدورة 54، بحضور المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض ومشاركة 1047 ناشرا و52 دولة، وتستمر حتى 6 فبراير.

يذكر أن ليبيا تشارك في هذه النسخة من الحدث الثقافي الكبير، وذلك عن طرق جناح خاص لجامعة طبرق، فضلا عن أجنحة لدور نشر ليبية خاصة عديدة، مع مئات العناوين من الإصدارات الجديدة.

يوسف القعيد في معرض القاهرة للكتاب، 29 يناير 2023 (الإنترنت)

جمهور معرض القاهرة للكتاب، 29 يناير 2023 (الإنترنت)

جمهور معرض القاهرة للكتاب، 29 يناير 2023 (الإنترنت)