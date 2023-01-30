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إعلان الفيلم الفائز بجائزة «جيرارمير» لأفلام الفانتازيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 01:07 مساء
إعلان الفيلم الفائز بجائزة «جيرارمير» لأفلام الفانتازيا
المخرج الفرنسي توما سلفادور يلقي كلمة بعد فوزه في 29 يناير 2023 بجائزة النقاد عن فيلمه «الجبل» أو La montagne ضمن الدورة الثلاثين لمهرجان جيرارمير لأفلام الفانتازيا في شمال شرق فرنسا (أ ف ب)
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فاز فيلم «لا بييتا» (La Pieta) للمخرج الإسباني إدواردو كازانوفا الأحد بالجائزة الكبرى للدورة الثلاثين من مهرجان جيرارمير الدولي لأفلام الفانتازيا في شرق فرنسا.

ويتناول الفيلم قصة علاقة اندماجية بين أم وابنها، تسوء بعد تشخيص إصابة أحدهما بورم في المخ، وفق «فرانس برس».

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و«لا بييتا» هو ثاني فيلم روائي طويل لإدواردو كازانوفا، بعد «سكينز» (Skins) عام 2017 الذي رُشِّح لثلاث فئات في جوائز غويا التي تُعتبر بالنسبة إلى السينما الإسبانية بمنزلة جوائز الأوسكار.

كذلك حصل المخرج الشاب (31 عاماً) على جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الشبابية.

فيلم «بياف» 
كذلك منحت لجنة التحكيم برئاسة بيرينيس بيجو وميشال آزانافيسيوس جائزتين، إحداهما لفيلم «بياف» (Piaffe)، أول عمل للإسرائيلية آن أورين، والأخرى لفيلم «الجبل» (La Montagne) للمخرج الفرنسي توما سلفادور الذي حصل أيضاً على جائزة النقاد.

وأعطيت جائزة خاصة للمخرجة الأميركية كلوي أوكونو عن فيلم «ووتشر» (Watcher) في مناسبة العيد الثلاثين للمهرجان.

وكان ضيف الشرف المخرج الكوري الجنوبي كيم جي وون الذي سبق أن فاز بجائزة في جيرارمير عام 2004 عن «تو سيسترز» (Two Sisters)، وقد قدّم خلال الدورة الثلاثين محاضرة عن الإخراج.

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