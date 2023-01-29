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الموت يغيب القائد السابق لفرقة «تيليفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 04:03 مساء
الموت يغيب القائد السابق لفرقة «تيليفيجن»
توم فيرلين وجيمي ريب خلال حفلة في نيويورك في 12 سبتمبر 2008 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة توم فيرلين، السبت، وفاة القائد السابق لفرقة «تيليفيجن» (Television)، عن 73 عاما، دون توضيح سبب الوفاة.

والراحل هو أحد أبرز وجوه موسيقى البانك-روك في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وفق «فرانس برس».

وتولت ابنته جيسي باريس سميث، المولودة من علاقته مع المغنية باتي سميث، الإعلان عن وفاته عبر جريدة «نيويورك تايمز»، من دون أن توضح سبب الوفاة، لكنها اكتفت بالقول إنه جاء نتيجة «مرض قصير».

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واتخذ توماس ميلر لنفسه اسم توم فيرلين تيمنا بالشاعر الفرنسي بول فيرلين الذي بدأ تأثيره في نصوص أغنياته، وكانت لديه طريقة مميزة في العزف على الغيتار.

ماركي مون
وكان لفيرلين دور أساسي في أغنية «ماركي مون» (Marquee Moon) التي تبلغ مدتها نحو عشر دقائق ووردت في ألبوم يحمل العنوان صدر العام 1977 وكان الأول لفرقة «تيليفيجن». واحتلت «ماركي مون» مراكز متقدمة في أكثر من ترتيب للأغنيات والألبومات.

وبعد انفراط عقد الفرقة، أصدر فيرلين حوالي عشرة أعمال منفردة، تعاون في بعضها مع فنانين آخرين كديفيد بووي وباتي سميث.

وانضم فيرلين إلى راحلين آخرين من عالم الموسيقى خلال يناير الجاري هما جيف بيك وديفيد كروسبي.

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