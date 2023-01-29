جائزة أفضل مجلّد شرائط مصوّرة من «أنغوليم» تذهب إلى مارتان بانشو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان أنغوليم الدولي للشرائط المصورة، المقام في جنوب غرب فرنسا، السبت، فوز السويسري مارتان بانشو بجائزة أفضل مجلّد عن عمله «لون الأشياء» (La Couleur des choses).

ويتميز المجلّد الفائز الذي نُشر أساسا بالألمانية بأنه يستوحي قواعد ألعاب الفيديو في رسومه، حسب «فرانس برس».

- رياض سطوف يفوز بجائزة «أنغوليم» للشرائط المصورة

وقال المؤلف مساء السبت على مسرح أنغوليم إنه بدأ العمل على كتابه «في جنيف قبل عشر سنوات» وأنجزه في زوريخ حيث يعيش، واصفا هذه المدينة بأنه «بمثابة مفترق طرق للشرائط المصوّرة تختلط فيها تأثيرات كثيرة».

ومُنحت الجائزة الخاصة للدورة الخمسين من المهرجان للياباني هاجيمي إيساياما، مؤلف «هجوم الجبابرة» الذي يعتبر من أفضل الأعمال مبيعا في العالم.

شرائط المانغا المصوّرة

وأعطيت جائزتان فخريتان لاثنين من فناني شرائط المانغا المصوّرة اليابانية أقيم معرضان لهما في أنغوليم هما ريوشي إيكيغامي وجونجي إيتو.

ويُختتم مهرجان أنغوليم مساء الأحد دورته الخمسين التي نجحت في إعادة استقطاب الجمهور بعد إقبال ضعيف عام 2022

وكان الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف، مؤلف سلسلة الشرائط المصورة «عربي المستقبل»، فاز الأربعاء بالجائزة الكبرى في المهرجان.