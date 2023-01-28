جامعة طبرق تحتفي بأول مشاركة «خاصة» في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت جامعة طبرق ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، الخميس، جناحها بصالة (3) جناح رقم (A23)، في إطار المشاركة الأولى للجامعة في هذا الحدث الثقافي السنوي الكبير.

وقالت الجامعة في منشور لها على صفحتها في «فيسبوك»، «لأول مرة في تاريخها جامعة طبرق تشارك بجناح خاص ومنشورات خاصة بجامعتها، وهي الممثل الوحيد لدولة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب» بمقر المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

- إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابعت الجامعة: «افتتح الأستاذ الدكتور حسن علي خيرالله جناح الجامعة بمعية معالي السفير محمد عبدالعالي سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد سالم كريم مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية في القاهرة، والدكتور فوزي عمر الحداد مدير عام إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة طبرق، وعبدالعزيز فرج الشاعري الكاتب العام للجامعة، ومحمد رئيس القسم المالي بالجامعة».

وألقى الدكتور فوزي الحداد كلمة رحب فيها بالحضور، كما تحدث الدكتور حسن علي رئيس الجامعة، مثمنا اهتمام السفير بقبول الدعوة والمشاركة في دعم مشاركة جامعة طبرق.

الممثل الوحيد للجامعات الليبية

كما أثنى على دور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي دعم هذه المشاركة الدولية للجامعة، وقدم لها الكثير من التسهيلات.

وحسب المنشور: «جامعة طبرق هي الممثل الوحيد للجامعات الليبية في هذا الحدث الثقافي الكبير، كما أنها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تمكنت من حجز مكان لها في هذا المحفل الكبير، وسط غياب المؤسسات الرسمية بالبلاد».

وفي ختام حفل الافتتاح اطلع الحضور على منشورات جامعة طبرق، وقدم الدكتور حسن علي خيرالله نسخا من إصدارات الجامعة هدية إلى السفير والضيوف.

جامعة طبرق الليبية تشارك بجناح خاص ومنشورات خاصة في معرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)