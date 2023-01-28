ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثاني أيام فتح أبوابه للجمهور في نسخته الرابعة والخمسين، الجمعة، ربع مليون شخص.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد زوار المعرض اليوم بلغ 251998 زائرا، ومن المتوقع زيادة عدد الزوار خلال الأيام المقبلة مع بداية إجازة نصف العام رسميا في المدارس والجامعات، حسب بيان المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة المصرية.

- إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الإقبال الجماهيري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب، حيث سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض، خاصة مع تنوع العناوين المطروحة وتناسبها مع مختلف الفئات، وفق الموقع الرسمي للمعرض على الإنترنت.

وأشار إلى أن الانتعاشة التي شهدتها المبيعات لم تقتصر على أجنحة الهيئة العامة للكتاب فحسب، بل امتدت لتشمل مبيعات باقي دور النشر المشاركة في المعرض والبالغ عددها 1047 دار نشر مصرية وعربية وعالمية من 52 دولة، بخلاف أجنحة قطاعات الوزارة المختلفة المعنية بالنشر.

وكانت بعض دور النشر الليبية قد كشفت عددا من الكتب التي تشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023م.

وتضم أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- جامعة طبرق «صالة 3 جناح A23».

- دار الوليد للنشر «صالة 3 جناح A66».

- دار الرواد للنشر «صالة 3 جناح C70».

- دار تويا للنشر «صالة 3 جناح D22».

- اتحاد الناشرين الليبيين «صالة 3 جناح C5».



ويضم جناح اتحاد الناشرين الليبيين:

- مجلس الثقافة العام.

- دار الفضيل.

- دار الحسام.

- دار الشعب.

- دار ليبيا المستقبل.

- دار الفرجاني.

- مكتبة طرابلس العلمية.

- دار البيان الجابر.

- دار الحكمة.

زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين يتجاوزون ربع مليون شخص في ثاني أيامه (الإنترنت)

زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين يتجاوزون ربع مليون شخص في ثاني أيامه (الإنترنت)

زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين يتجاوزون ربع مليون شخص في ثاني أيامه (الإنترنت)