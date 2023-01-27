«تويتر» يعيد تفعيل حساب الممثلة كانغانا رانوت

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما حُظر عامين، أُعيد تفعيل حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت في منصة «تويتر» للتغريدات القصيرة.

وكان الحساب حظر بسبب انتهاك الممثلة سياسة موقع التواصل المرتبطة بمناهضة خطاب الكراهية، حسب «فرانس برس».

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وبذلك، تنضم الممثلة الهندية (35 عاما) إلى آلاف الأشخاص الذين استطاعوا بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر الفائت، العودة إلى «تويتر» بعدما كانوا مُنعوا من استخدام حساباتهم، وبينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وغرّدت رانوت عبر حسابها، الثلاثاء، «مرحبا جميعا، من الجيد أن أعود إلى المنصة»، قبل إطلاقها سلسلة من التغريدات تنتقد فيها المجال السينمائي الهندي واصفةً اياه بأنه «مهووس بالمال».

مثيرة للجدل

وأثارت الممثلة الحاصلة على جائزتين عن دوريها في كل من «كوين» عام 2014 و«تانو ويدس مانو ريتورنز» عام 2015، الجدل مرات عدة.

وفي مايو 2021، حظرت من استخدام حسابها في «تويتر» بعدما وصفت ماماتا بانيرجي، وهي شخصية معارضة لرئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي الذي تُظهر الممثلة دعما كبيرا له بـ«الوحش».

وسبق لكانغانا رانوت أن هاجمت أيضا المغنية ريهانا عقب تغريد الأخيرة عن احتجاجات كبيرة أطلقها المزارعون في الهند، ووصفت نجمة البوب بـ«الحمقاء» والمزارعين بـ«الإرهابيين».