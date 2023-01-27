  • Alwasat News
Atwasat

إيفا غرين تقاضي شركة إنتاج بعد إلغاء تصوير فيلمها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 02:21 مساء
إيفا غرين تقاضي شركة إنتاج بعد إلغاء تصوير فيلمها
الممثلة الفرنسية إيفا غرين في باريس في 28 فبراير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

تطالب تطالب الممثلة الفرنسية، إيفا غرين، بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره، في إطار معركة قانونية في المملكة المتحدة.

وأكّد وكيل الدفاع عن الممثلة، الخميس، أنّ شركة الإنتاج تحاول تصويرها على أنها «شخص يصعب إرضاؤه» لتشويه سمعتها، حسب «فرانس برس».

- «إميلي إن باريس» يعيد بريق النجومية لممثلات تخطين الـ50

وكان من المقرر أن تشارك غرين (42 عاما) التي عُرفت بدورها في فيلم «كاسينو رويال» (2006)، في فيلم «إيه باتريوت» من نوع الخيال العلمي، قبل أن يتوقف إنتاج العمل في أكتوبر 2019.

وتقاضي الممثلة شركة «وايت لانترن فيلمز» الإنتاجية، مطالبةً اياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم رغم إلغاء إنتاجه.

دعوى قضائية ضد الممثلة
إلا أنّ شركة الإنتاج البريطانية قررت أن تردّ برفع دعوى قضائية ضد الممثلة، معتبرة أنّ غرين قدّمت «مطالب غير معقولة» وأضرّت بإنتاج الفيلم.

ويُفترض أن تستمر المحاكمة التي انطلقت الخميس، ثمانية أيام. ومن المتوقع أن تَمثُل غرين أمام المحكمة الاثنين.

وأكّد وكيل الدفاع عن الممثلة إدموند كولين أمام القضاة أنّ غرين «كانت عازمة على إنجاز المشروع لأنّه يتناول قضية المناخ التي تثير اهتمامها بصورة كبيرة».

إلا أنّ فريق الدفاع عن شركة الإنتاج أشار إلى عكس ذلك، قائلا إنّ الممثلة الفرنسية أظهرت «انعداما في الثقة وعدم رضا» تجاه أعضاء فريق الإنتاج. وكانت «مترددة بشكل متزايد في المشاركة»، وهو ما يشكل انتهاكا للعقد.

وايت لانترن فيلمز
وأشار محامي «وايت لانترن فيلمز» ماكس مالين إلى أنّ إيفا غرين كانت تظهر «نفورا كبيرا من أنّ وايت لاترن ستتولى إنتاجه»، لافتا إلى وجود «فرق كبير بين توقعات إيفا غرين للفيلم الذي ترغب فيه، وما تتيحه الميزانية».

واستندت إدارة شركة الإنتاج في اتهاماتها إلى رسائل عبر تطبيق واتساب وصفت فيها الممثلة أحد أعضاء الفريق بـ»الخبيث» و»المُختل» و»الكاذب والمجنون»، وأشارت أيضا إلى مدير الإنتاج تيري بيرد بـ»المعتوه» و»الأحمق».

واتّهم محاميها شركة الإنتاج بمحاولة تصوير غرين «كشخص يصعب إرضاؤه كي تتناولها وسائل الإعلام وتُشوّه تاليا سمعتها»، واصفا التهم الموجهة إلى غرين بـ«الغريبة».

 تأجيل بدء تصوير 
وأضاف في ملاحظاته المكتوبة إنّ غرين «وافقت مرات عدة على تأجيل بدء تصوير العمل، ووافقت على نقل الإنتاج من ايرلندا إلى المملكة المتحدة. وعرضت مرارا توفير جزء من مستحقاتها لتمويل تكاليف الإنتاج».

ورأى أنّ «وايت لانترن فيلمز» ترغب في «تشويه اسم الممثلة التي لم تنتهك بنود عقد أو تتغيّب عن يوم تصوير طيلة مسيرتها التي انطلقت قبل 20 عاما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
1963... حصاد منذ ستين

1963... حصاد منذ ستين
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار البحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز في كاليفورنيا
استمرار البحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز في كاليفورنيا
مصر تكشف مقابر فرعونية ومومياء كاملة بمنطقة سقارة
مصر تكشف مقابر فرعونية ومومياء كاملة بمنطقة سقارة
«حلمي في بلدي» معرض لفنون الرسم بسرت
«حلمي في بلدي» معرض لفنون الرسم بسرت
رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار
رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار
«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس
«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني ......
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
جون لايدون يمثل أيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»
جون لايدون يمثل أيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»...
انطلاق تصوير مسلسل «آخر الزمن» للمخرج أيمن فؤاد
انطلاق تصوير مسلسل «آخر الزمن» للمخرج أيمن فؤاد...
المزيد
«تويتر» يعيد تفعيل حساب الممثلة كانغانا رانوت
«تويتر» يعيد تفعيل حساب الممثلة كانغانا رانوت...
إيفا غرين تقاضي شركة إنتاج بعد إلغاء تصوير فيلمها
إيفا غرين تقاضي شركة إنتاج بعد إلغاء تصوير فيلمها...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس
«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس...
رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار
رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار...
المزيد