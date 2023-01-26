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«حلمي في بلدي» معرض لفنون الرسم بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 26 يناير 2023, 09:06 مساء
«حلمي في بلدي» معرض لفنون الرسم بسرت
لوحات معرض فنون الرسم في سرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
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افتتح اليوم الخميس، في سرت معرض لفنون الرسم تحت شعار «حلمي فى بلدي» والذى نظمه مكتب الهيئة العامة الخيالة والمسرح والفنون بالبلدية بالتعاون مع فرع قناة «ليبيا الوطنية» بحضور عميد بلدية مختار المعداني ونخبة من المهتمين بالفن والإعلاميين والرسامين.

واشتمل المعرض على لوحات فنية من إبداعات المواهب الشبابية بمنطقة سرت فى كافة المجالات، تعبر عن الطبيعة وتهتم بإبداعات الشباب في مجال الرسم الكلاسيكي، التي تعكس روح الإبداع الإنساني والشبابي بشكل خاص.

- انطلاق فعاليات المعرض الأول لملتقى فناني وموهوبي الرسم والأشغال اليدوية بزليتن

وعلى هامش المعرض جرى تكريم الرسامين الشباب الذين أبدعوا وساهموا بمشاركاتهم الفنية بدرع الإبداع.

لوحات معرض فنون الرسم في سرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
لوحات معرض فنون الرسم في سرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
لوحات معرض فنون الرسم في سرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
لوحات معرض فنون الرسم في سرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم المشاركين في معرض فنون الرسم بسرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم المشاركين في معرض فنون الرسم بسرت، الخميس 27 يناير 2023. (الإنترنت)
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