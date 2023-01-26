رياض سطوف يفوز بجائزة «أنغوليم» للشرائط المصورة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفنان الفرنسي - السوري رياض سطوف، مؤلف سلسلة الشرائط المصورة «عربي المستقبل»، الأربعاء، بالجائزة الكبرى في مهرجان «أنغوليم»، أرفع مكافأة في مجال الشرائط المصورة بفرنسا.

وحصل الرسام البالغ 44 عاما، الذي اختاره زملاؤه مؤلفو كتب الشرائط المصورة للفوز بالمكافأة الكبرى خلال الدورة الخمسين للمهرجان الشهير، على الجائزة خلال حفل الافتتاح في مسرح «أنغوليم»، إحدى مدن غرب فرنسا، وفق «فرانس برس».

وقال سطوف وسط تصفيق حار من الحاضرين «إنه أمر مثير للإعجاب للغاية». وأشاد بجدته لأمه التي كانت أول من آمن بموهبته. وتحدث الرسام عن «عربي المستقبل» قائلا «أردت أن أصنع شرائط مصورة بطريقة تجعلها تود قراءتها، هي التي لا تحب هذا النوع».

وأضاف «لقد تشرفت بشدة وتأثرت (...) إنها القطعة المركزية التي كانت مفقودة في قمة هرم الـ(أنا) لديّ». وتابع سطوف «اصنعوا كتبا، المزيد من الكتب. هذا ما سأفعله أيضا».

وتغلب رياض سطوف على منافستين، بينهما الفرنسية كاترين موريس التي خسرت في النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

أما المنافسة الثانية، الأميركية أليسون بشدل، فكانت قد تلقت أخيرا شكلا من أشكال التقدير، عندما اختارت جائزة «ميديسيس» الأدبية الفرنسية كتابها «The Secret to Superhuman Strength» (سر القوة الخارقة) ضمن التصفية الأولى في فئة الأدب الأجنبي في سبتمبر.

لكن المنافسة صعبة مع سطوف في ظل الجانب العاطفي الذي يربطه بعالم الشرائط المصورة. وبيع من سلسلة سيرته الذاتية «عربي المستقبل» المكونة من ستة أجزاء، أكثر من ثلاثة ملايين نسخة حول العالم. كما حقق نجاحا كبيرا مع «Les Cahiers d'Esther» (دفاتر إستر) و«Le Jeune acteur» (الممثل الشاب).

تقليد متبع

وتُمنح الجائزة الكبرى لمدينة أنغوليم منذ العام 1974، مع إدراج جميع الأسماء الكبيرة في مجال الشرائط المصورة، لا سيما الفرنسية والبلجيكية، على قائمتها.

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وانفتح المهرجان بشكل طفيف على القارات الأخرى، مع تكريم عدد قليل من المؤلفين من الولايات المتحدة واليابان، رغم تجذر فن الشرائط المصورة بقوة في هذه البلدان.

في العام 2022، فازت بجائزة المهرجان الكندية جولي دوسيه. وعملا بالتقليد المتبع، منحت دوسيه الجائزة الكبرى لخلفها، ويُخصَّص لها معرض خلال المهرجان. وحضرت الحفل وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك، المتحدرة من لبنان.

ويستقطب المهرجان في أفضل الأحوال مئتي ألف زائر سنويا، لكن يتعين عليه إعادة جذب الجمهور بعد إلغاء نسخة 2021 وعدم تحقيق نسخة 2022 القدر نفسه من النجاح كما في السابق إثر إرجائها إلى شهر مارس.