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كلوديا حنا صديقة حنان مطاوع في «هابي هالوين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 03:40 مساء
كلوديا حنا صديقة حنان مطاوع في «هابي هالوين»
كلوديا حنا، الثانية من اليسار مع فريق عمل «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشارك الفنانة العراقية كلوديا حنا في بطولة مسلسل «هابي هالوين» مع النجمة حنان مطاوع، والمكون من 6 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وتجسد كلوديا خلال الأحداث شخصية «هندة» صديقة حنان مطاوع الثرية، وتكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت في الأحداث، وفقا لبيان.

مسلسل «هابي هالوين» بطولة حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف وسامية الطرابلسي وكلوديا حنا ومروه الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، إنتاج محمد سطوحي.

تدور أحداث العمل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن حل اللغز.

كلوديا حنا قدمت في رمضان الماضى المسلسل العراقي «قط أحمر 2»، بمشاركة أحمد وحيد ومارينا العبيدي ونور محمد تقى وحشن حنتوش ورشا رعد وبتول كاظم وبيداء رشيد وصبا إبراهيم وصلال هادي وسارة البحراني وأساور عزت ومصطفى بهجت، من تأليف أحمد وحيد، وإخراج مصطفى حكمت.

أما في السينما المصرية فكان آخر وجود للفنانة العراقية كضيفة شرف في فيلم «استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي ومحمد عز وصبري فواز ومحمد لطفي وسماح أنور ومحمد يونس وإيمان السيد ومي كساب وأماني كمال وندى بهجت وحمادة الليثي وصبري عبدالمنعم وعمر زهران ومي حسن والطفل فارس عامر، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

- العراقية كلوديا حنا سعيدة بـ«اشتغالات»

كلوديا حنا ممثلة ومغنية عراقية مقيمة في مصر، اختيرت ملكة جمال العرب سنة 2006، وطرحت عددا من الأغاني، منها «أحبك» و«بندم قوي» و«تجافيني» وغيرها، كما شاركت في بطولة أفلام «سطو مثلث» و«أوشن 14» و«قهوة بورصة مصر» و«يوم العرض»، ومسلسلات «أزمة نسب» و«السرايا» و«قصر العشاق» و«بيت السلايف».

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