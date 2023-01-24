«إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس» يتصدر السباق إلى جوائز «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط

تصدّر الفيلم الكوميدي «إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس»، الثلاثاء، السباق إلى جوائز «الأوسكار» التي توزع في 12 مارس المقبل في هوليوود، إذ حصل على 11 ترشيحا من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتقدم هذا الفيلم الذي يحكي قصة صاحب مغسلة منغمسة في أكوان متوازية على الفيلم الألماني الطويل «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت» (9 ترشيحات) والكوميديا التراجيدية الإيرلندية «ذي بانشيز أوف إنيشيرين» (9 ترشيحات) وفيلم السيرة «إلفيس» عن أسطورة موسيقى الروك أند رول (8 ترشيحات)، وفيلم «ذي فيبلمانز» المُستوحى بصورة كبيرة من طفولة ستيفن سبيلبرغ (7 ترشيحات)، وفق «فرانس برس».

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وحصل «إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس» الذي أخرجه دانيال كوان ودانيال شينرت على ترشيحات في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة (ميشيل يو) وأفضل ممثلة في دور مساعد (جايمي لي كورتيس) وأفضل ممثل في دور مساند (كي هو كوان).