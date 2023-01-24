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فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 11:15 صباحا
فيديو: مروة نصر تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«عايزين نتدلع»
المطربة المصرية مروة نصر (خاص لـ بوابة الوسط)
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حصدت أغنية «عايزين نتدلع» للفنانة المصرية مروة نصر نسب مشاهدات مرتفعة، حيث اقتربت من نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب».

«عايزين نتدلع» تعتبر أول أعمال مروة نصر الفنية في العام الجديد 2023، وهي من كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين، ومن إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك» ومونتاج محمود طارق وتصوير محمد وجدي، وفقا لبيان.

ومن جهتها، صرحت مروة بأن فكرة الأغنية قد عرضت عليها من الملحن والموزع يوسف حسين، وأرسل لها الكلمات الشاعر سمير طارق، مضيفة أن الأغنية كان عنوانها السابق «هشتكي» وقامت بتغييرها إلى «عايزين نتدلع».

- بالفيديو: مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة «عايزين نتدلع»

ويشار إلى أن الفنانة المصرية طرحت أخيرا أغنية «بره المقارنة»، التي حققت نسب مشاهدات عالية، ولاقت إعجاب المتابعين.

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