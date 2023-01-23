دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة «حكاية بنت»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «حكاية بنت»، ومقرر طرحها قريبا عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «حكاية بنت» من كلمات السيد علي ودوللي شاهين وألحان أحمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية أحمد عبدالعزيز، التسجيل والماستر داخل استوديو مدحت صالح، وفقا لبيان.

وتستعد الفنانة اللبنانية لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مطلع الأسبوع المقبل.

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آخر أعمال دوللي كانت أغنية «أفراح وزينة» التي طرحتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب». وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد الكارمي، وتوزيع وميكس محمد عمار، وإخراج مؤمن يوسف.