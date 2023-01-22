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بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 02:46 مساء
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بوستر مسلسل «دكة العبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بدأ أخيرا عرض الحلقات الأربع الأولى من مسلسل «دكة العبيد» الذي تم تصويره في مصر، وفقا للمعايير العالمية، من حيث الصورة والملابس، وحتى معايير كتابة السيناريو وطول الحلقات.

المسلسل تنتجه «إم بي سي ستوديو» ويعرض على «شاهد» وتكتبه هبة مشاري، ومن إخراج التونسي الأسعد وسلاتي، وفقا لبيان.

ويلعب بطولته عدد من الفنانين منهم: السعوديان فايز بن جريس وهاسم نجدي، والهندية أبكشا بوروال والسعودية العنود سعود، بالإضافة إلى الفنانين الإنجليز شانون غاسكين وكريس جي جوردان وجانيك تشارلز والنجمة الإنجليزية رييل بابتيست، والإيرلندي نيك كورنوال، واللبنانية ناتاشا شوفتني، والهولندية ديان بايمانس، والنجمة الأسترالية لورين توماس.

تدور أحداث المسلسل في بداية القرن التاسع عشر، ويسلط الضوء على حدث مهم في تاريخ البشرية وهو العبودية، وذلك من خلال خمس قصص تحصل بالتوازي في مناطق جغرافية مختلفة من العالم، حيث تبدأ قصتنا في جمع العبيد ثم ترحيلهم وصولا إلى مصيرهم المحتوم.

العمل ينتمى إلى نوعية الإنتاجات الضخمة، حيث ضم 200 ممثل من مختلف دول العالم وأكثر من 15 ألفا من المجاميع، وتم تصوير 80% من مشاهده في مصر، وبناء ديكور ضخم خصيصا من أجله، وتوزعت نسبة أيام التصوير الباقية بين لبنان التي تم تصوير 18% من أحداث المسلسل به، وتونس التى تم تصوير 2% من باقي الأحداث بها.

بوستر مسلسل «دكة العبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر مسلسل «دكة العبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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