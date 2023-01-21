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وثائقي: بروك شيلدز تعرضت للاغتصاب في بداية مشوارها الهوليوودي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 11:18 صباحا
وثائقي: بروك شيلدز تعرضت للاغتصاب في بداية مشوارها الهوليوودي
الممثلة بروك شيلدز على هامش مهرجان صندانس السينمائي في يوتا الأميركية بتاريخ 20 يناير 2023 (أ ف ب)
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كشف فيلم «بريتي بايبي: بروك شيلدز» (Pretty Baby: Brooke Shields) الوثائقي، أن الممثلة الأميركية، بروك شيلدز، تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية.

ولم تكشف عارضة الأزياء السابقة هوية المعتدي عليها، إلا أنها أشارت إلى لقاء جمعها بالرجل الذي كانت تعرفه أساسا بعد فترة وجيزة من إنهائها دراستها الجامعية، حسب «فرانس برس».

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وكانت شيلدز تعتقد أن اللقاء هو اجتماع عمل يرمي إلى البحث في مشاركتها بتجارب أداء لاختيار ممثلين لفيلم جديد.

واصطحبها الرجل إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، مدعيا أنه يرغب في طلب سيارة أجرة لها من غرفته. لكن بدلا من ذلك، دخل إلى المرحاض ثم خرج منه عاريا قبل أن يغتصبها، حسب شيلدز.

كان الأمر أشبه بمعركة
وتقول الممثلة في العمل الوثائقي «كان الأمر أشبه بمعركة... كنت أخشى أن أختنق أو أتعرض لأي أذى». وتتابع «لم أقاوم كثيرا بل كنت خائفة جدا، واعتقدت أن رفضي كان ليكون كافيا»، مضيفة «قلت لنفسي حافظي على حياتك ثم غادري».

وأشارت شيلدز إلى أنها اتصلت بعد تعرضها للاغتصاب بصديق لها كان يعمل في مجال الأمن، ليؤكد لها أن ما واجهته هو اغتصاب، وردت عليه بالقول «لم أستوعب ذلك بعد»، ولم يسبق للممثلة أن تطرقت علنا إلى ما تعرضت له.

ويشكل تصريح شيلدز هذا أحد المشاهد المؤثرة الكثيرة في العمل الذي سيعرض عبر منصة «هولو» للبث التدفقي في جزأين. وأكدت الممثلة (57 عاما) أن هذه المرحلة من حياتها مناسبة لكي تظهر فيها بعمل وثائقي.

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