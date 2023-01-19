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اكتشاف أقدم حجر يحمل نقوشا بالأحرف الرونية بالنرويج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 12:35 مساء
اكتشاف أقدم حجر يحمل نقوشا بالأحرف الرونية بالنرويج
علماء آثار يعاينون ويقيسون حجرا في النرويج يحمل نقوشا بالرونية، 17 يناير 2023 (أ ف ب)
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أعرب علماء آثار نرويجيون عن اعتقادهم بأنهم اكتشفوا أقدم حجر جيري يحمل نقوشا بالأحرف الرونية الإسكندنافية في العالم، إذ تعود النقوش المحفورة عليه إلى نحو ألفَي عام، أي قبل قرون من أقدم النقوش المعروفة راهنا، على ما أوضحوا، الثلاثاء.

وعثر العلماء على هذا الحجر الرملي البني في مدفن اكتُشف في خريف العام 2021 بالقرب من بحيرة تيريفيوردن شمال غرب أوسلو، أثناء أشغال بناء خط للسكك الحديد، وفق «فرانس برس».

وأوضح متحف «أوسلو» للتاريخ الثقافي أن عملية تحديد تاريخ العظام والأخشاب المتفحمة التي عثر عليها في مقبرة بجانب الحجر يشير إلى أنه نُحت ما بين السنة الأولى والسنة 250 بعد الميلاد.

ووصف المتحف هذا الاكتشاف بأنه «بمثابة حلم للعلماء» المتخصصين بهذا النوع من الحجارة.

وكانت الأحجار الرونية تُنصب عادة على أضرحة، وخصوصا خلال عصر الفايكينغ، وهي تحمل نقوشا بالأحرف الرونية، وهي أقدم أبجدية معروفة في الدول الإسكندنافية.

وقالت عالمة الرونية كريستل زيلمر لوكالة «إن تي بي» النرويجية «كان يُعتقد أن الأحجار الأولى في النرويج والسويد ظهرت قرابة العام 300 أو 400، ولكن يبدو أن بعض الأحجار الرونية قد تكون أقدم مما كان يعتقد سابقا».

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ولا يزال الغموض يكتنف إلى حد كبير منشأ الرونية التي يستخدمها عدد من الشعوب التي تُطلق عليها صفة ما قبل الجرمانية.

وسيُعرض الحجر في متحف «أوسلو» للتاريخ الثقافي من 21 يناير إلى 26 فبراير.

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