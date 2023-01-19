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«الليبي للمحفوظات» يحيي ذكرى بشير السعداوي ويحتفي بسيرته (صور)

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 11:26 صباحا
«الليبي للمحفوظات» يحيي ذكرى بشير السعداوي ويحتفي بسيرته (صور)
فيصل السعداوى حفيد بشير السعداوى يكرم عددا من الشخصيات والمؤسسات (خاص لـ بوابة الوسط)
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استقبلت قاعة المجاهد بمركز المحفوظات والدراسات التاريخية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ندوة علمية احتفائية بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين لوفاة الزعيم بشير السعداوي (1884-1957)، وشمل البرنامج العام معرضا للصور والوثائق المتعلقة بسيرته وفيلما وثائقيا عن شخصيات كرمت في الاحتفالية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول إلقاء عدد من الكلمات التي تستذكر ومضات من مواقف السعداوي وإخلاصه للقضية الوطنية، حيث عرف الباحث علي الهازل بسيرته الذاتية، فيما أشار الدكتور محمد الجراري إلى دور المركز في توثيق تاريخ الجهاد الليبي واهتمامه برموزه النضالية المطالبة بالاستقلال والتحرر.

ومن عائلة الراحل، عبر حسين المدني السعداوي عن عميق امتنانه لمركز المحفوظات الذي أسهم في تسليط الضوء على بشير السعداوي وحراكه التنويري، وألقى الباحث عبدالمنعم أسبيطة مختارات من القصائد التي قيلت في السعداوي قبل وفاته وتتغنى بأدواره كزعيم شعبي ينادي بنهضة الكيان الليبي.

وكرم فيصل السعداوي حفيد الفقيد، نخبة من الأكاديميين والكتاب والمؤسسات في قسمين، الأول تم فيه توسيم كل من الراحلين الدكتور محمد فؤاد شكري وأحمد زارم والهادي المشيرقي ومصطفى فوزي السراج، كما كرم كلا من الدكتور محمد المفتي والدكتور محمد سعيد القشاط والدكتور محمد الجراري والدكتور الرويعي قناوي والدكتور أكرم عثمان وفيصل الهمالي معد الفيلم الوثائقي عن السعداوي بعنوان «مناضل بحجم وطن»، ومخرجه يونس الجداد، كذلك توسيم المهندس محمود النعاس.

وعلى مستوى المؤسسات منح فيصل السعداوي دروعا تكريمية لكل من المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، ونادي الاتحاد، وجهاز مشروع المدينة القديمة، ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، وقام جهاز المدينة القديمة ونادي الاتحاد بمنح درع لأسرة السعداوي تقديرا لدور بشير السعداوي ومسيرته النضالية.

سيرة كفاح
وتواصلت الاحتفالية في اليوم الثاني بتقديم أوراق بحثية على مدار فترتي الصباح والمساء بمشاركة كل من الدكتور مختار كرفاع، والدكتور علي ارحومة، والدكتور فاتح قدارة، والدكتورة فوزية بريون، والدكتور الرويعي قناو.

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وأشار الدكتور مختار كرفاع في ورقة بعنوان «الوطنية في ليبيا بين الأمس واليوم.. بشير السعداوي نموذجا» إلى أن الوظيفة العامة منحت السعداوي فرصة أن يكون قريبا من دوائر الحكم في الولاية العثمانية واطلاعه على تدخلات القناصل الأوروبيين في الشؤون الداخلية وما يقومون به من سياسات تهدف إلى الاستيلاء على المقدرات الاقتصادية للبلاد.

وتوقف كرفاع عند محطات مهمة في تاريخ السعداوي، سواء دوره في حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي عشرينيات القرن الماضي، ثم مرحلة النضال السياسي.

وتناول الدكتور علي ارحومة المواقف الوطنية بين بشير السعداوي وعمر المدفعي، موضحا أن المقارنة بين الفترة غير الطويلة (7-8) سنوات التي قضاها الأول مناضلا داخل ليبيا لا تتناسب مع الشهرة السياسية الكبيرة والقبول الشعبي الواسع، لكن بتعرفنا على بعض رفاقه من القيادات والزعامات آنذاك، والذين من بينهم المجاهد والضابط العسكري عمر المدفعي تتضح الإجابة.

وعرض الدكتور فاتح رجب قدارة بتقنية الشرائح الضوئية جانبا من جولات السعداوي فترة الخمسينيات في المدن والقرى الليبية، وألقت الدكتورة فوزية بريون ورقة بعنوان «أربع سنوات مع السعداوي»، وعرض الدكتور الرويعي قناو كتاب «بشير السعداوي ودوره في الحركة الوطنية الليبية»، ومنح فيصل السعداوي على هامش الندوة درعا تكريمية للدكتور الرويعي قناو، تقديرًا لجهوده البحثية.

الدكتور فاتح قدارة خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور فاتح قدارة خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور علي ارحومة خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور علي ارحومة خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور مختار كرفاع خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
الدكتور مختار كرفاع خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
تكريم فيصل السعداوى للدكتور الرويعي قناو (خاص لـ بوابة الوسط)
تكريم فيصل السعداوى للدكتور الرويعي قناو (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الجلسة المسائية (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الجلسة المسائية (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من حضور الجلسة الصباحية في اليوم الثاني (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من حضور الجلسة الصباحية في اليوم الثاني (خاص لـ بوابة الوسط)
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