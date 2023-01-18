محمد البسيوني يكشف الموسم الثاني من «خطوتين لورا»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الإعلامي محمد البسيوني الحلقة الأولى للموسم الثاني من برنامجه «خطوتين لورا»، والتي استضاف خلالها كلا من المهندس هاني سعد وعمرو حلمي ومحمد فارس، وهم ثلاثة من أهم الأسماء بقطاع التصميم في مصر.

«خطوتين لورا» هو برنامج يبث عبر صفحة شركة «طيارة» على «يوتيوب» ويرصد حكايات نجاح مصرية في مختلف المجالات، ويقدمه الإعلامي محمد البسيوني، حيث يستضيف في كل حلقة ثلاثة نماذج ناجحة في نفس المجال على دائرة مستديرة، ليحكوا القصص والتحديات التي واجهتهم في مشوار الوصول إلى هذا النجاح، وفقا لبيان.

يستضيف البسيوني في برنامجه ضيوفا من مختلف المجالات، سواء فنية أو اقتصادية أو سياسية.

وأكد البسيوني أنه ومنذ صغره تستهويه قصص النجاح المختلفة ليست بغرض التسلية أو مجرد الرصد، بل لتقديم نماذج ناجحة واجهت الصعوبات وتحدتها ونجحت لتصبح نماذج للشباب تعطيه التفاؤل والقدرة على الحلم والنجاح في مجاله.

محمد البسيوني هو إعلامي شاب يدير حاليا شركة «طيارة» الرائدة في تقديم المحتوى، وهو أحد مؤسسيها منذ عدة سنوات.

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«طيارة» أسسها كل من النجمة التونسية هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف وأحمد الشريف.