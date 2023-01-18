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مطالبات بالإفراج عن المخرج الإيراني جعفر بناهي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 01:15 مساء
مطالبات بالإفراج عن المخرج الإيراني جعفر بناهي
المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في طهران، 30 أغسطس 2010 (أ ف ب)
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دعت أبرز نقابة للسينمائيين في إيران، الثلاثاء، السلطات للإفراج عن المخرج المعارض جعفر بناهي الموقوف منذ يوليو، مبدية قلقها على صحته.

وقالت نقابة «بيت السينما» في بيان إنها تطلب «بإصرار، من السلطات القضائية بحث الإفراج عن السيد جعفر بناهي في أقرب وقت ممكن»، وفق «فرانس برس».

وأضافت النقابة أن الطلب يرتكز على «المستندات القانونية الكافية التي جرى توفيرها من أجل الإفراج عن السيد جعفر بناهي، وأيضا الحاجة إلى الاعتناء بوضعه البدني ومرضه»، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأوقف بناهي (62 عاما)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، في يوليو. وأكد القضاء في حينه إيداعه السجن ليمضي عقوبة بالحبس ستة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن. وعرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات. ودانه القضاء الإيراني في 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لفترة طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

ويعد بناهي من أبرز المخرجين الإيرانيين، ونال جوائز دولية عدة، أهمها جائزة «الدب الذهبي» لأفضل فيلم في مهرجان «برلين السينمائي» العام 2015 عن «تاكسي طهران»، وتشارك جائزة أفضل سيناريو في مهرجان «كانّ السينمائي» في 2018 عن فيلمه «ثلاثة وجوه».

مجغان إيلانلو
وكان الإعلام المحلي قد أفاد أن بناهي أوقف لدى حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف، الذي أوقف قبل ذلك بأيام على خلفية مساندته تحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية بعد انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد في مايو، في حادثة أودت بحياة 43 شخصا.

وأفادت محامية «رسول آف» في 11 يناير، أن السلطات أفرجت عن موكلها بشكل موقت ولأسباب صحية.

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وأتى الإفراج عن رسول آف في وقت تشهد فيه إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأوقفت السلطات عددا من الأسماء المعروفة في السينما الإيرانية، على خلفية دعمها للتحركات الاحتجاجية.

والثلاثاء، أفادت جريدة «شرق» الإصلاحية عن صدور حكم بحبس معدة الأفلام الوثائقية مجغان إيلانلو، ستة أعوام والجلد 74 مرة لإدانتها بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي». وأضافت أنها «موقوفة منذ 90 يوما، أمضت 40 منها في الحبس الانفرادي».

ووفق وسائل إعلام محلية، نشرت إيلانلو في أواخر سبتمبر صورا لها عبر «إنستغرام» وهي تتجول في طهران من دون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.

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