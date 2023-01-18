بالصور: تجربة أبوبكر كهال السردية في ندوة أدبية بدار الفقيه

طرابلس - بوابة الوسط

نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، بدار حسن الفقيه، ندوة أدبية، أدارها الكاتب رضا بن موسى، تناولت التجربة الروائية للكاتب الإرتري أبوبكر حامد كهال، بمشاركة الكتاب حسين المزداوي وإبراهيم حميدان ومنصور أبوشناف وأحمد بللو، بقراءات ناقشت الأسلوب ولغة السرد والموضوع والفكرة الجامعة لمؤلفاته، كما صاحب الندوة عرض لإصدارات دار الفرجاني الأخيرة.

وتحدث الكاتب حسين المزداوي عن خلفيات تعرفه على كهال الذي جاء إلى ليبيا نهاية سبعينيات القرن الماضي، ثم تحسسه لملامح القلق الإبداعي في شخصيته مع وجود تردد أرجعه المزداوي إلى رغبة الأخير في الخروج من البلاد. وأضاف أنه مع إقناع أبوبكر بأهمية توثيق تجربته السياسية ومحاولات الهجرة، اتجه للكتابة والخروج برصيد سردي كانت بداياته برواية «رائحة السلاح» واتبعها بأعمال «بركنتيا» و«تايتانيكات أفريقية» و«في بلاد البونت» وله تحت الطبع «سيرة الجد هيج».

ورأى الكاتب إبراهيم حميدان في تحليله لرواية «رائحة السلاح» أنها مبنية على تقنية تعدد الأصوات واختفاء شخصية البطل لصالح تحول جميع شخوص العمل إلى أبطال في مواجهة الكتائب الإثيوبية، بالإضافة لمشاهد مكثفة يرسمها السارد لحياة الناس.

سيرة مقاومة

وأردف حميدان أن عوالم النص تعرفنا بواقع البيئة الإرترية كأسماء المدن والقرى والجبال، وكذلك طبيعة العلاقات بين الأفراد والعادات والتقاليد، بأسلوب فني وسرد يعتمد حوارات ذكية والاهتمام بالشخوص، ولغة خالية من الاستطراد دون إغفال التفاصيل.

وتوقف الكاتب منصور بوشناف عند رواية «بركنتيا» بوصفها عملا متميز فنيا يظهر في تفاصيلها النضج الكامل والتمكن من فنون الكتابة الروائية، مضيفا أن مجموع روايات كهال تعكس سيرته الشخصية والمقاتلين الإرتريين وهم يناضلون طلبا للحرية والاستقلال. واعتبر بوشناف أن أعماله ترمز في صيغتها الكلية لكل مقاوم للاستعمار من دول العالم الثالث.

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ودون الشاعر أحمد بللو في إطار مقاربته لرواية «تايتانيكات» أفريقية الصادرة عن دار «الساقي» وأخيرا عن دار «الفرجاني»، بعض النقاط منها أن العمل يتناص مع فيلم «تايتنك» وكأنما القصد تبيان التناقض بين التراجيديتين، والفرق بين الهجرة الباذخة من شمال ثري إلى شمال أوسع ثراء، وبين قوارب الهجرة الأفريقية المثقوبة وهي تلفظ ضحاياها.

وتابع أن التناقض يصلنا برواية «الجدور» لألكس هيلي، حيث السفن العملاقة المحملة بالأفارقة المكبلين بالسلاسل ونقلهم من بلدانهم إلى أوروبا وأميركا، وكيف أصبح هؤلاء الأفارقة يختارون معانقة الموت طوعا هربا من بلدانهم وطلبا للشمال الثري في مفارقة عجيبة.

الكاتب منصور بوشناف خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)

الكاتب إبراهيم احميدان خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)

الشاعر أحمد بللو خلال الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من إصدارات دار الفرجاني على هامش الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)