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الإيطالية جينا لولوبريجيدا.. مسيرة حافلة في المجال السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:10 صباحا
الإيطالية جينا لولوبريجيدا.. مسيرة حافلة في المجال السينمائي
الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال تصوير فيلم «إمبيريال فينس» العام 1962 (أ ف ب)
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اشتهرت الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا التي توفيت، الإثنين، عن 95 عاما، بخفة دمها وجمالها الفاتن، وتُعتبر إحدى أيقونات العصر الذهبي لهوليوود بعدما تشاركت البطولة مع كبار الممثلين في خمسينيات القرن الماضي.

وأسرت لولوبريجيدا قلوب المشاهدين في كل أدوارها، سواء في دور غجرية أو ملكة أو أمّ عزباء، وأضفت إلى الشاشة الصغيرة سحرا وحيوية كانا ضروريين في فترة ما بعد الحرب، وفق «فرانس برس».

وقال هامفري بوغارت، الذي أدى دور البطولة إلى جانب الممثلة الإيطالية في فيلم «بيت ذي ديفل» (1953) إن لولوبريجيدا جعلت «مارلين مونرو تبدو مثل شيرلي تمبل».

وشاركت لولوبريجيدا في أفلام عدة بينها «بريد- لوف أند دريمز» (1953) للمخرج الإيطالي لويدجي كومينتشيني، و«أحدب نوتردام» (1956) لجان ديلانوي، فيما تشاركت البطولة مع كبار الممثلين في خمسينيات القرن الفائت بينهم إيرول فلين وبورت لانكستر.

ورغم أنها أمضت «وقتا ممتعا» في تصوير «بيت ذي ديفل» مع هامفري بوغارت، فإن الأعمال التي شاركت فيها لم تنطو كلها على مرح.

وأكدت لمجلة «فارايتي» العام 2018 عقب إضافة اسمها إلى ممشى المشاهير في هوليوود أن فرانك سيناترا الذي تشاركت معه دور البطولة في فيلم «نيفر سو فيو» لم يكن لديه «حس الفكاهة مطلقا».

ممثلة بالصدفة
ولدت لويدجيا «جينا» لولوبريجيدا في 4 يوليو العام 1927 في قرية سوبياكو الجبلية التي تبعد 50 كيلومترا شرق روما. وبدأت دراسة فن النحت بعد انتقال عائلتها إلى العاصمة، فيما دخلت مجالَي الغناء وعرض الأزياء قبل أن تسترعي انتباه منتجي الأفلام الإيطاليين. وأشارت ذات مرّة إلى أنها دخلت مجال التمثيل صدفة.

- وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما

وقالت لـ«فارايتي»، «رفضت التمثيل عندما عرضوا عليّ أول أدواري. أصروا مجددا.. ثم قلت لهم إنني أتقاضى مليون لير مقابل ذلك ظنا مني أنهم سيتخلون عن الفكرة. لكنهم وافقوا!».

منافسة
جمعتها منافسة طويلة اتخذت منحى سيئا مع زميلتها الممثلة الإيطالية صوفيا لورين. فذات مرة، وجهت لورين إهانة إلى لولوبريجيدا، وردت الأخيرة قائلة إن لورين قد تؤدي دور فلاحة، لكنها لا يمكن أن تتولى مطلقا دور سيدة محترمة، على ما نقلت «هوليوود ريبورتر».

وأدت لولوبريجيدا التي أطلق عليها محبوها لقب «لا لولو»، دور الملكة في «سولومون أند شيبا» (1959)، ودور أم عزباء في «بوناسيرا، ميسز كامبل»، ورُشحت لنيل جائزة «غولدن غلوب» عن أدائها هذا.

وبما أنها كانت رمزا جنسيا في المجال السينمائي، طاردها رجل الأعمال الأميركي هاورد هيوز الذي أدخلها عالم هوليوود، وأمير موناكو رينييه الذي كان حينها متزوجا الأميرة غرايس.

ونقلت صحف بريطانية عدة قولها العام 2000: «كان لدي عدد كبير من العشاق وما زلت في علاقات عاطفية. أنا مدللة جدا».

تزوجت لولوبريجيدا عندما كانت في مطلع العشرينيات الطبيب السلوفيني ميلكو سكوفيتش، وأنجبت منه ابنا قبل أن ينفصلا العام 1971. والعام 2006، أعلنت في سنّ التاسعة والسبعين أنها ستتزوج الإسباني خافيير ريغاو رافولس الذي يصغرها بـ34 عاما، إلا أنهما انفصلا بعد عام.

واتهمته لولوبريجيدا العام 2013 بخداعها لتوقيع وثائق تتيح له الزواج منها بالوكالة. وقالت لمجلة «فانيتي فير» العام 2015 «عندما عثرت على الشخص المناسب هرب مني. أنا قوية جدا وأحظى بشعبية كبيرة». وألغت إحدى محاكم الفاتيكان الزواج العام 2019.

مصورة صحفية
وفازت لولوبريجيدا خلال مسيرتها بسبع جوائز «دافيد دي دوناتيلو» الإيطالية المماثلة لجوائز «الأوسكار». وفي بداية السبعينيات، انتقلت من التمثيل إلى النحت والتصوير الصحفي. وسجلت سبقا صحفيا مع الرئيس الكوبي فيدال كاسترو من خلال إجراء مقابلة معه والتقاط صور له.

وجالت لولوبريجيدا العالم والتقطت صورا لمشاهير كثر من هنري كيسنجر إلى إنديرا غاندي وماريا كالاس وليزا مينيلي وسلفادور دالي وأودري هيبورن وإيلا فيتزجيرالد.

وحاولت كذلك تحقيق طموحها في المجال السياسي، فترشّحت العام 1999 عن مقعد في البرلمان الأوروبي، لكنها فشلت في ذلك. وعادت إلى الأضواء العام 2021 وسط معركة قانونية مع ابنها في شأن ثروتها.

وقضت المحكمة العليا الإيطالية بأنها تحتاج إلى وصي قانوني لمنع الناس من استغلال ثروتها، بسبب «ضعف» في إدراكها للواقع. والعام 2022 حاولت مجددا دخول عالم السياسة، وفشلت في انتزاع مقعد في البرلمان الإيطالي.

وفي مقابلة مع وكالة «AGI» الإيطالية للأنباء العام 2019، أكدت لولوبريجيدا عدم رغبتها في أن يرتبط اسمها بالمجال السينمائي فقط. وقالت «أريد أن يتذكرني الجميع لمنحوتاتي والصور التي التقطتها».

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