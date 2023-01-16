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بالفيديو: مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة «عايزين نتدلع»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 03:32 مساء
بالفيديو: مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة «عايزين نتدلع»
بوستر أغنية مروة الجديدة «عايزين نتدلع» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت المطربة المصرية مروة نصر أحدث أغانيها بعنوان «عايزين نتدلع» على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

«عايزين نتدلع» أول أعمال مروة في العام الجديد 2023، وهي من كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك» ومونتاج محمود طارق وتصوير محمد وجدي، وفقا لبيان.

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وطرحت مروة أخيرا أغنية «بره المقارنة» كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي وتوزيع ومكس زووم وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك» وماستر مهندس الصوت محمد صقر وقد تم طرحها على جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والتي قد حققت نسب مشاهدات عالية جدا نتيجة تفاعل الجمهور معها.

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