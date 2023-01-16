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عرض «بيت في القدس» في «روتردام السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 03:56 مساء
عرض «بيت في القدس» في «روتردام السينمائي الدولي»
المخرج الفلسطيني مؤيد عليان (خاص لـ بوابة الوسط)
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ينطلق الفيلم الفلسطيني «بيت في القدس» للمخرج مؤيد عليان في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ52 من مهرجان «روتردام السينمائي الدولي» الذي يقام في الفترة من 25 يناير وحتى 5 فبراير في هولندا، ليعود الفيلم إلى المهرجان الذي استضافه كمشروع في سوق روتردام الاحترافي بالعام 2018.

سيناريو «بيت في القدس» اشترك في تأليفه مؤيد عليان مع رامي موسى عليان، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة «MAD Solutions»، في ثالث تعاون لها مع مؤيد عليان بعد فيلميه «حرب وسرقة ومشاكل أخرى» (2015)، و«التقارير حول سارة وسليم» (2018)، وفقا لبيان.

«بيت في القدس» من بطولة جوني هاريس، ماركان خوري، سعاد فيريس، مايلي لوك، وشهرزاد ماخول فاريل، وهو إنتاج مشترك بين شركات من أنحاء العالم «PalCine Productions» (فلسطين)، «Wellington Films» (المملكة المتحدة)، «Red Balloon Films» (ألمانيا)، «Metafora Production» (قطر)، و«KeyFilm» (هولندا). وخلال مراحل إعداد الفيلم، نال منحة برنامج السينما لعام 2019 من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، كما نال منحة للتطوير في 2019 من مؤسسة الدوحة للأفلام.

«حب وسرقة ومشاكل أخرى» هو أول الأفلام الطويلة للمخرج مؤيد عليان، وانطلق في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان «برلين السينمائي الدولي» بقسم بانوراما، ثم عُرض بالعديد من المهرجانات الدولية بأنحاء العالم.

- استمرار عروض «التقارير حول سارة وسليم» في تونس

فيلمه التالي «التقارير حول سارة وسليم»، والذي شاركت في بطولته النجمة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، سجل عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام»، حيث حصد فيه ثلاث جوائز، كما عُرض بأكثر من 50 مهرجانا.

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