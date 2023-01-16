داليا مصطفى ونور محمود بطلا «مهلة أخيرة»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق تصوير حكاية «مهلة أخيرة» خامس حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» الذي يجرى عرضه حاليا على قناتي «سي بي سي» و«سي بي سي دراما» ومنصة «watch it» الرقمية، من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، وإنتاج «سيلميديا» للمنتجة مها سليم.

وبدأ، السبت، عرض «فيه أمل» ثالث حكايات المسلسل على قناة «سي بي سي» من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي ومحمد المولى وهنا يسري وشهد الشاطر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبدالسلام.

وعرضت قناة «سي بي سي» على مدار الأسبوعين الماضيين حكايتين من المسلسل، الأولى بعنوان «تاكسي» بطولة دياب، آيتن عامر ومحمد علي رزق وصبرى عبدالمنعم، ولطيفة فهمي وعايدة فهمي، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وإنجي شرف ودعاء حكم، والحكايتان من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحكاية الرابعة التي تحمل اسم «زيارة» وتناقش مشاكل الزوجين بعد الطلاق من خلال محمد جمعة ونهى عابدين وهما زوجان يحدث بينهما انفصال ولديهما طفل، وذلك في إطار اجتماعي، والحكاية يشارك في بطولتها حنان سليمان وإيمان سلامة وعمرو عبدالعزيز والطفل آدم، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

- محمد جمعة ونهى عابدين يبدآن تصوير «زيارة»

مسلسل «في كل أسبوع حكاية» من إنتاج شركة «سيلميديا» للمنتجة مها سليم، ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي.