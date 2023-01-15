نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

قالت الفنانة الليبية نجاة عطية إن مسلسل «التقازة» قصة خيالية مستوحاة من قضايا السحر والشعوذة، وهو أول عملها لها ككاتبة.

وأضافت نجاة عطية كاتبة المسلسل والممثلة مشاركة فيه، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنها بدأت قبل أيام تصوير مشاهدها في المسلسل، الذي يأتي بإخراج فوزي العبيدي.

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وعن أحداث المسلسل، أشارت إلى أن العمل هو قصص من وحي الخيال «الفنتازيا»، منتظرة الانطباع للمتلقي بعد المشاهدة .

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسمين الورفلي، ومبروكة الزلاوي، وهويدا، وحسين العبيدي، وحسن نتغة، وفرج الترهوني، ومروان العبار، وعائشة العبيدي، وسميرة الخضر، ومجموعة من الوجوه الجديدة.

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)

جانب من تصوير مسلسل «التقازة» بطولة نجاة عطية (الإنترنت)