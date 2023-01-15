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مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:13 صباحا
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
صورة تظهر مشهدًا لعلماء آثار يعملون في موقع المقبرة في الأقصر، نشرتها وزارة السياحة والآثار المصرية 14 يناير 2023 (أ ف ب)
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كشفت مصر مقبرة ملكية فرعونية جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشر التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر جنوب البلاد.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن «كنوز» أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام، وفق «فرانس برس».

وأفاد بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، بأن «البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج نجحت في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل».

وحسب البيان، كان ذلك «أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر».

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، أن المقبرة «ربما تعود لفترة حكم التحامسة (عصر الأسرة الـ18)»، على أن يتم التأكد من ذلك خلال الفترة القادمة.

وأكد ذلك رئيس البعثة من الجانب الإنجليزي بيرز لذرلاند الذي رجح أن المقبرة المكتشفة «ربما تخص إحدى الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن»، على ما أفاد البيان.

الحرب
وضمّت الأسرة الفرعونية الثامنة عشر مجموعة من أبرز حكام مصر القديمة بين ملوك وملكات، على رأسهم الملك أحمس والملك تحتمس الأول والملك توت عنخ آمون والملكة حتشبسوت والملكة نفرتيتي.

وتعاني المقبرة المكتشفة من «حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التي حدثت خلال العصور القديمة، والتي غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيري، ما أدي إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها»، حسب ما نقل البيان عن عالم الآثار ومدير موقع الوديان الغربية محسن كامل.

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وتأمل السلطات المصرية في افتتاح «المتحف المصري الكبير» قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري من أجل دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.

وتعرضت السياحة المصرية لضربات متتالية منذ مطلع 2011 وما سمي «الربيع العربي» وصولا إلى الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام 2022 ما أثر على وصول الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح القادمين إلى مصر.

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