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مؤلف الأغاني فوغرتي يستعيد حقوقه بعد 50 عاما من «النضال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:06 صباحا
مؤلف الأغاني فوغرتي يستعيد حقوقه بعد 50 عاما من «النضال»
الموسيقي الأميركي جون فوغرتي خلال حفلة في إنديو بولاية كاليفورنيا في 30 أبريل 2016 (أ ف ب)
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بعد معركة استمرت نصف قرن، تمكن الموسيقي الأميركي جون فوغرتي من استعادة حقوق الأغنيات التي ألفها لفرقته «كريدنس كليرووتر ريفايفل»، التي اشتهرت في سبعينات القرن الماضي.

ففي حين برز في الآونة الأخيرة توجُه لدى كُثر من زملائه موسيقيي الروك والفولك، على غرار بروس سبرينغستين أو بوب ديلان أو نيل يونغ، إلى بيع حقوق أعمالهم بمئات الملايين من الدولارات، سلك فوغرتي (77 عاماً) الاتجاه المعاكس، وفق «فرانس برس».

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وكتب عبر موقعه الإلكتروني: «اعتباراً من يناير، أصبحت مالك أغنياتي الخاصة مرة أخرى، كنت أظن أن هذا لن يحدث أبداً، وأتحرق شوقاً للقيام بجولات والاحتفال هذا العام!»، واصفاً الأمر بأنه: «قيامة من الموت».

وسعى فوغرتي طوال نحو 50 عاماً إلى أن يستعيد مجدداً من خلال القضاء التحكم بأعماله، ومن أشهرها «براود ماري» و«باد مون رايزينغ» و«هاف يو إيفر سين ذي راين»، بعدما خسر حقوقها بسبب ما وصفه بعقد سيئ مع شركة للاسطوانات.

فرقة كريدنس 
فخلال الستينات، وقع فوغرتي وفرقته «كريدنس كليرووتر ريفايفل» عقداً مع شركة «فانتسي ريكوردز» لصاحبها سول زانتز الذي كان الأبرز في مجال الإنتاج الموسيقي والسينمائي في تلك الحقبة.

وما لبثت حقوق الأغنية الشهيرة ضد حرب فيتنام «Fortunate Son» أن أصبحت موضع شكاوى ودعاوى وحملات صحافية قادها جون فوغرتي.

وعندما انفرط عقد فرقته في مطلع السبعينات، اشتد نزاعه مع «فانتسي ريكوردز» في محاولة لفسخ العقد، ولكن من دون جدوى. وكانت النتيجة غياب فوغرتي مدة طويلة كان يرفض فيها أن يغني حتى أغنيات فرقته السابقة.

وفي العام 2004، استحوذت شركة «كونكورد» للإنتاج الموسيقي شركة «فانتسي ريكوردز» لكن جون فوغرتي لم يسترد حقوقه. وفي الآونة الأخيرة، قدم فوغرتي عرضاً مالياً لم يُكشف عن مضمونه، وافقت عليه «كونكورد».

وأوضحت مجلة «بيلبورد» التي كانت أول من نشر خبر الاتفاق الخميس نقلاً عن فوغرتي، أن «كونكورد» ستحتفظ بحقوق «كريدنس» التي تملكها أصلاً، بينما يستعيد الموسيقي كل حقوقه كمؤلف.

وتتيح له هذه الحقوق الحصول على أرباح نظيرَ بث أغنياته في الإذاعات أو بواسطة منصات البث التدفقي، أو من مبيعات الألبومات أو لقاء استخدامها في إعلانات أو أفلام، ويمكن لأصحاب حقوق التسجيل أن يقرروا إعادة الإصدار في المستقبل.

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