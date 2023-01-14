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جبارة يحاضر عن التغيرات السياسية وأثرها على بنية الهوية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 03:00 مساء
جبارة يحاضر عن التغيرات السياسية وأثرها على بنية الهوية الليبية
الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
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ألقى الدكتور صلاح جبارة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة سرت، محاضرة بمركز المحفوظات والدراسات التاريخية حول أثر التغيرات السياسية على بنية الهوية الليبية.

تطرق جبارة خلال محاضرته إلى أهمية الموضوع والأهداف المرجوّة منه، وكذا الدراسات السابقة التي تعرضت له.

- محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية

وأوضح أن المتغيرات السياسية لا تعني نظاما جديدا، وإنما بصماتها على البِنيات الداخلية المشكلة للفسيفساء المجتمعية كاللغة والدين والتراث.. إلخ.

ما حدث في تونس 
وعرض جبارة نماذج لما حدث في تونس على سبيل المثال في السابع من نوفمبر 1987، وعلى الرغم من كونه تغيرا ناعما، فإن النُخب السياسية والمنابر الإعلامية والمنتديات تطرقت إلى مسألة الهوية التونسية كذلك الجزائر سنة 2001 والحراك الشعبي، الذي تغير بسببه الدستور الجزائري وضمن اللغة الأمازيغية في نصوصه.

ومن جانب آخر يذكّر جبارة بما حدث في ليبيا فترة التسعينيات، باستحداث النظام الليبي للقيادات الاجتماعية بسبب ضغوط دولية وتغيرات سياسية وعوامل مرتبطة بحرب تشا، وما عرقل إنجاز الاستحقاق الدستوري لاحقاً بعد سنة 2011 بسبب مؤثرات سياسية وغيرها.

وبالحديث عن أهداف البحث خلص المحاضر إلى أن مجتمعات مازالت تعاني صراعا بسبب الهوية، مثل أسبانيا وفرنسا.

جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
جمهور محاضرة الدكتور صلاح جبارة (بوابة الوسط)
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