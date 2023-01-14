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وداعا «العم راي».. وفاة منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 12:51 مساء
وداعا «العم راي».. وفاة منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية في العالم
المقدم الإذاعي رينالدو ماريا كورديرو المعروف بالعم راي في صورة غير مؤرخة (أ ف ب)
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بعد مسيرة مهنية استمرت لأكثر من سبعة عقود، توفي «منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية» في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن عمر يناهز 98 عاما.

وحظي رينالدو ماريا كورديرو، المعروف لدى محبيه في هونغ كونغ بلقب باسم «العم راي»، بتقدير كبير بوصفه اسما بارزا في المجال أسهم في انطلاق عدد كبير من الموسيقيين المحليين وعرف أجيالا من سكان هونغ كونغ على أحدث الاتجاهات في موسيقى البوب في برامجه الإذاعية التي عمرت طويلا على الهواء.

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وأجرى «العم راي» مقابلات مع عشرات من أيقونات البوب على مر السنين، بينهم فرقتا «بيتلز» و«بي جيز»، بالإضافة إلى «إيلا فيتزجيرالد» و«فرانك سيناترا»، وفق «فرانس برس».

وقالت لجنة نظمت جنازته إن كورديرو توفي الجمعة في هونغ كونغ وسط عائلته وأصدقائه الذين غنوا لوداعه أغنية «يول نيفر ووك آلون» («لن تمشي وحدك أبدا»).

وقال وزير الثقافة في هونغ كونغ كيفين يونغ، السبت، إن منسق الموسيقى المخضرم كان «شخصية بارزة في الثقافة الشعبية في هونغ كونغ» وقدم «مساهمات كبيرة في المشهد الموسيقي» المحلي.

وعمل كورديرو المولود في هونغ كونغ العام 1924، وهو الخامس بين ستة أبناء في عائلة تنحدر من مهاجرين برتغاليين، كمأمور سجن ثم كمصرفي، قبل أن يتحول إلى الموسيقى مع تقديم أول برنامج له العام 1949.

محطة «RTHK»
وأصبح كورديرو اسما مألوفا في ستينيات القرن الماضي، من خلال تقديمه برامج إذاعية عبر محطة «RTHK» العامة في هونغ كونغ، حققت نجاحا كبيرا في أوساط المراهقين.

وحصل كورديرو  على لقب «منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية في العالم» من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 2000.

وتقاعد كورديرو عام 2021، قائلا لإذاعة RTHK: «عشت أفضل ما في الحياة ولدي كل ما أريد أن أكونه، كل ما أردت القيام به».

وذكرت معلومات صحفية أن كورديرو كان يعاني مشكلات في القلب خلال العقد الماضي، ونقل إلى المستشفى قبل عام عقب إصابته بجلطة دماغية.

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