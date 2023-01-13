فيلم جديد لجوني ديب بإنتاج سعودي

القاهرة - بوابة الوسط

يؤدي النجم الهوليوودي، جوني ديب، دور الملك لويس الخامس عشر، في فيلم فرنسي جديد يشارك في إنتاجه صندوق سعودي يستثمر في صناعة السينما.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لـ«مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، المؤسسة التابعة للصندوق الاستثماري السعودي، «نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية».

ويحمل الفيلم اسم «جانّ دو باري»، محظية الملك لويس الخامس عشر، التي تؤدي دورها مايوين وهي أيضاً مخرجة الفيلم، وفق «فرانس برس».

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وأضاف التركي في بيان أنّ «هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية التي يمكننا دعمها والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا».

وبحسب التركي فإنّ «فيلم (جان دو باري)، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، أثار اهتمامنا على الفور. إنّه سيرة ذاتية فريدة وطموحة بشكل لا يصدّق وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة والتعاون مع الكتّاب والمخرجين العالميين والمنتجين».

أول بطولة منذ المحاكمة

وهذا أول دور بطولة لديب منذ المحاكمة الشهيرة، التي خضع لها بعدما اتّهمته طليقته الممثلة أمبر هيرد، بأنّه كان يعنّفها جسدياً.

ولم يتّضح في الحال حجم التمويل السعودي للفيلم، الذي أُنجز تصويره في فرنسا، وهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج.

والمهرجان الذي تأسّس في 2019، شارك حتى اليوم في تمويل حوالى 170 فيلما أفريقياً وعربياً، لكنّها المساهمة الأولى له في السينما الأوروبية، بحسب البيان.

ولم يعرف بعد موعد عرض الفيلم في فرنسا، علماً بأنّه سيبثّ بعد ذلك عبر منصّة نتفليكس.