انطلاق تصوير مسلسل «آخر الزمن» للمخرج أيمن فؤاد

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المخرج المصري أيمن فؤاد تصوير مسلسل «آخر الزمن»، بطولة فيفي عبده وأحمد عبدالعزيز، من تأليف الكاتبة رؤيات فؤاد.

ويشارك في بطولة المسلسل، الذي ينتجه علاء شاكر، النجوم: كمال أبورية وأحمد سلامة وأحمد بدير ونرمين ماهر ومحمد إبراهيم يسري ومحسن منصور وحنان العربي وراندا عبدالسلام، مع مدير التصوير مجدي كشك، والمنتج الفني يسري عكاشة.

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ويعتمد المسلسل على الأحداث التشويقية، لمعالجة قضية اجتماعية مهمة وهي تربية الأبناء، إذ يتناول مجموعة من القصص المتداخلة عن طلاب في المرحلة الجامعية، وما يصاحب ذلك من تغيرات في حياتهم مع انتقالهم من مرحلة إلى أخرى وتعرفهم على أصدقاء جدد من بيئات مختلفة.

مسلسل آخر الزمن

وسبق أن نشرت فيفي عبده عبر «إنستغرام» أحد المقاطع المصورة وعلقت: «أنا مضيت دلوقتي حالا عقد مع المنتج علاء شاكر على مسلسل اسمه (آخر الزمن)، الحقيقة ورق المسلسل شدني جدا ومعانا كوكبة من الفنانين».

وقال المنتج علاء شاكر: «مسلسل (آخر الزمن) عمل قوي جدا، يناقش قضايا مهمة في المجتمع، بقيادة المخرج الكبير الدكتور أيمن فؤاد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».