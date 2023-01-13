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الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 11:05 صباحا
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
ليزا ماري بريسلي مع ابنها بنجامين كيو وشقيقته رايلي (رويترز)
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أعلنت عائلة بريسلي وفاة المغنية ليزا ماري بريسلي (54 عاما)، وهي الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي.

وقال أحد ممثلي العائلة في بيان إن والدتها «بريسيلا بريسلي وعائلة بريسلي مصدومتان وحزينتان للوفاة المفجعة لحبيبتهما ليزا ماري»، مطالبا باحترام الحياة الخاصة للعائلة، حسب «فرانس برس».

وذكر الموقع الإلكتروني لأخبار المشاهير «تي إم زد» نقلا عن مصادر لم يسمها، إن ابنة «الملك» نقلت إلى المستشفى صباح الخميس حيث وُضعت في غيبوبة على أجهزة الإنعاش بعد إصابتها بسكتة قلبية.

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وأضاف أن مدبرة منزل ليزا ماري بريسلي وجدتها «غائبة عن الوعي»، صباح الخميس، في كالاباساس إحدى ضواحي لوس أنجليس الراقية.

وحاول زوجها السابق داني كيو، الذي يعيش أيضًا في المكان نفسه، إنعاش قلبها حتى وصول المسعفين ونقلها إلى المستشفى.

وقالت والدتها بريسيلا بريسلي في بيان منفصل لموقع «بيبل» إنها كانت «المرأة التي أعرفها الأكثر شغفا وقوة وحبا»، معبرة عن شكرها للمعجبين على «حبهم ودعواتهم».

 ردود الفعل
وأثار نبأ وفاة ليزا ماري بريسلي على الفور سلسلة من ردود الفعل التي صدرت عن أصدقاء للمغنية ومعجبين وشخصيات.

وكتب النجم السينمائي، توم هانكس، ممثل فيلم السيرة الذاتية «إلفيس» وزوجته ريتا ويلسون على تطبيق «إنستغرام»: «قلوبنا محطمة بسبب الوفاة المفاجئة والمفجعة لليزا ماري بريسلي».

أما جون ترافولتا فكتب على التطبيق نفسه «عزيزتي ليزا الصغيرة، أشعر بأسف كبير. سأفتقدك ولكني أعلم أنني سأراك مرة أخرى».

وكانت ليزا ماري قريبة جدًا من والدها الذي أطلق على طائرته الخاصة اسمها. وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات فقط عندما توفي.

وسارت على خطاه وأصدرت ثلاثة ألبومات خلال مسيرتها المهنية لكنها لم تحقق النجاح الهائل لوالدها أحد أشهر الفنانين في كل العصور.

الابنة الوحيدة لإلفيس
وكانت الابنة الوحيدة لإلفيس تدير في السابق «مؤسسة إلفيس بريسلي» لكنها باعت الجزء الأكبر من أسهمها إلى شركة استثمارية خاصة في 2005.

لكنها احتفظت بـ«غريسلاند» منزل والدها في مدينة ممفيس بولاية تينيسي حيث عثر عليه غائبا عن الوعي في أغسطس 1977 قبل نقله إلى المستشفى. ونسبت وفاته إلى نوبة قلبية. لكن تحاليل السموم كشفت ارتفاع مستويات الأدوية في جسم أسطورة موسيقى الروك أند رول.

وأنجبت رايلي كيو وهي ممثلة. كما فقدت ابنها بنيامين كيو الذي انتحر في يوليو 2020، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وتزوجت ليزا ماري بريسلي داني كيو الذي طلقته في 1994، وكذلك الممثل نيكولاس كيج والنجم مايكل جاكسون والملحن والممثل مايكل لوكوود.

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