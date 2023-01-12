السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بين استوديوهات الرياض ودبي والقاهرة، أنهى الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان تسجيل وتنفيذ أغنيته الجديدة «دايم أسأل» التي يتعاون في كلماتها مع الشاعر عاصم أبوعاطف، والملحن عبدالله آل سهل الذي قام بعملية التوزيع الموسيقي أيضا، ليقوم مهندس الصوت جاسم محمد بعملية المكس والماستر.

وعرض الشعلان أغنية «دايم أسأل» من خلال فيديو ممنتج تضمن بعض المشاهد المصورة، من إنتاج «تيونز آرابيا» وإشراف المنتج حسن طالب في «يوتيوب»، ومن خلال الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، متضمنة كلمات الأغنية التي تتحدث عن حيرة العاشق بالسؤال والتواصل مع محبوبته، وفقا لبيان.

وتعتبر أغنية «دايم أسأل» أولى أغنيات الشعلان المنفردة في العام الجديد 2023، بعد أن قدم في العام الماضي 2022 مجموعة من الأغنيات المنفردة العاطفية والوطنية حققت عددا كبيرا من المشاهدات على قناة «تيونز آرابيا» الرسمية في موقع «يوتيوب»، وعبر جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والمصورة.

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ويخطو المطرب السعودي بخطوات مدروسة ومهنية في عالم الأغنية السعودية والعربية، تحت إدارة المنتج حسن طالب من خلال شركة «تيونز آرابيا» بإدارة فنية من قبل عبدالله البداد.