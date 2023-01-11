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4 شعراء يتنافسون في الحلقة الثانية من «أمير الشعراء»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 03:25 مساء
4 شعراء يتنافسون في الحلقة الثانية من «أمير الشعراء»
شريهان الطيب، يمين، نجاة الظاهري، عبدالواحد البروك، ومحمد اليوسف (الإنترنت)
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يتنافس أربعة شعراء عرب، مساء الأربعاء، بأبوظبي، في ثاني حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر.

ويتنافس في هذه الحلقة الشاعرتان شريهان الطيب من السودان، ونجاة الظاهري من الإمارات، والشاعر محمد اليوسف من البحرين، والشاعر عبدالواحد بروك من المغرب، أمام لجنة تحكيم مؤلفة من رئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم، وأستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة أماني فؤاد، وأستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد حجو، وفق «هسبريس».

وأسفرت الحلقة الأولى من البرنامج عن تأهل الشاعر السعودي إبراهيم حل وش بدرجة 47 من أصل 50، فيما ينتظر الثلاثة الباقون وهم أسماء جلال من مصر، ودانا أبومحمود من سورية، وسيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، الحلقة الثانية ليجري الإعلان من بينهم عن فائزين بأصوات الجمهور.

يهدف البرنامج الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

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وانطلقت مسيرة البرنامج الذي سيجري بث حلقاته على مدى عشرة أسابيع عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، في العام 2007، ووصلت اليوم إلى الموسم العاشر مع 245 شاعرًا وشاعرة من أكثر من 25 دولة عربية وغير عربية قدمتهم المسابقة منذ انطلاقها.

واستطاع البرنامج أن يحقق جماهيرية واسعة على مدى 15 عامًا في خدمة الشعر العربي، وأسهم في إذكاء روح التنافس بين الشعراء، مما عاد بالنفع على فن الشعر الفصيح وتطوير أدواته، وكذلك على الشعراء من خلال تقديم أنفسهم على منصات إعلامية تسمح لإنتاجهم الأدبي بالانتشار والوصول إلى الجماهير.

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