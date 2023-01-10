محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ بتهم إجرامية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، الإثنين، في أتلانتا محاكمة مغني الراب الأميركي يانغ ثاغ الذي يواجه إلى جانب 13 آخرين تهمة الانتماء إلى إحدى العصابات واستخدام شركة إنتاجه كواجهة لنشاطات إجرامية، بدءا بعملية طويلة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين.

ومن الممكن أن تستغرق عملية الموافقة على هيئة المحلفين أسابيع، ضمن المحاكمة التي يُتوقع أن تمتد أشهرا عدة، وفق «فرانس برس».

وفي الربيع الفائت، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات ليانغ ثاغ المولود في أتلانتا، وأشخاص آخرين بانتماء مزعوم إلى أحد فروع عصابة «بلادز» المعروفة بتسمية «يانغ سلايم لايف» أو «واي إس إل»، وهي الأحرف الأولى من اسم شركة إنتاج المغني التي تأسست العام 2016 («يانغ ستونر لايف ريكوردز»).

ويُحاكم المتهمون الأربعة عشر بتهمة التآمر الجنائي للقيام بأعمال ابتزاز والحصول بنتيجتها على مبالغ من الأموال. هذا الاتهام مدعوم بجرائم قتل مزعومة وعمليات اتجار بالمخدرات وسرقة سيارات وغير ذلك. ويُحاكَم يانغ ثانغ بتهمة التآمر الجنائي والمشاركة في أنشطة إجرامية نفّذتها العصابة.

وأثار توقيف مغني الراب في مايو صدمة في مجال موسيقى الهيب هوب في أتلانتا، الذي يُعد الفنان البالغ 31 عاما اسما بارزا فيه، كونه تعاون مع أهم العاملين في هذا النوع الموسيقي.

ونشأ يانغ ثاغ، واسمه الحقيقي جيفري ويليامز، في أحياء أتلانتا الفقيرة. وعلى غرار المغني تو تشينز، استرعى انتباه مغني الراب غوتشي ماين الذي تعاون معه العام 2013. وحصد يانغ ثاغ شهرة واسعة بفضل أغنيتيه «ستونر» و«داني غلوفر».

الأسلوب المثير للجدل

وعُرف مغني الراب موشوم الوجه بأسلوبه السايكدلي، وأصبح أحد أفضل الأسماء في مجال موسيقى «تراب» بفضل أسلوبه الغنائي.

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واستخدم المدّعون العامون كلمات أغان لثانغ وأخرى لمغني الراب غونا الذي اعترف بذنبه، بالإضافة إلى كلمات أغنية للمغني دجوس وورلد الذي توفي العام 2019 نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات، كدليل في القضية.

وقال المدعي العام فاني ويليس «إذا قررتم الاعتراف بجرائمكم استنادا إلى كلمات أغان، فسأستخدمها في المحاكمة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري اللجوء فيها إلى كلمات أغان من نوع الهيب هوب في المحاكمات. أما فريق الدفاع الذي يشدد على أن «يانغ ستونر لايف ريكوردز» ليست سوى شركة إنتاج موسيقي، فذكر الأستاذ في جامعة «ريتشموند» إريك نيلسون كشاهد متخصص في الموضوع.

ويشير نيلسون في كتابه «راب أون ترايل: رايس، ليريكس، أند غيلت إن أميركا» الصادر العام 2019، إلى أن المحاكم تلجأ بصورة كبيرة إلى هذا الأسلوب المثير للجدل، فتُخرج كلمات أعمال فنية من سياقها بهدف دعم المحاكمات الجنائية وإدانة مغنيي راب أو فنانين صاعدين، غالبًا ما يكونون أميركيين من أصل أفريقي.

ونددت عريضة أطلقها المشارك في تأسيس شركة إنتاج «300 إنترتاينمنت» كيفن لايلز قبل أشهر عدة بـ«محاولة المدعين العامين الاستناد بصورة متزايدة ومقلقة إلى كلمات أغان من نوع الراب كاعترافات في القضايا». وتابع نص العريضة أن هذه الخطوة «لا تشكل انتهاكا لحريتي التعبير والابتكار اللتين يكفلهما الدستور الأميركي فقط، بل تحدث ضررا لمجتمعات مهمشة أصلا ولا يجري التطرق إلى قصص العائلات فيها وأعمالها النضالية ومكافحتها للاستمرار ونجاحات أفرادها».