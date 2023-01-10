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سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 10 يناير 2023, 01:06 مساء
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
المسرح البلدي يحتضن مهرجان سبها الثقافي ويقام فى دورته الثانية تحت شعار «سبها بكل الألوان» (بوابة الوسط)
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أقيمت على مسرح سبها البلدي، الإثنين، فعاليات مهرجان سبها الثقافي في دورته الثانية، تحت شعار «سبها بكل الألوان»، والذي أشرفت عليه منظمة «شغف للحوار والمناظرة».

وقال عبدالرحيم عبدالعزيز، رئيس المنظمة ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «الهدف من المهرجان هو خلق لقاء فني ثقافي بين مكونات المجتمع السبهاوي في مكان واحد، وإبراز التراث الليبي المتنوع والذي يعتبر فسيفساء ليبيا».

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وقالت سامية جمعة، مقدمة البحث الثقافي، إن «المهرجان كان ليوم واحد تخلله العديد من الفقرات، منها الفنية والثقافية، حيث قدم عروضا للفرق الغنائية والراقصة، مثل فرقة أفنار تينيري للتراث التارقي، وفرقة زريارب للموسيقى والغناء، وفرقة ليبيا الأصالة للتراث والثقافة، وفرقة نسمة الشعبية، بالإضافة لعدد من الشعراء الشعبيين والفصحى إلى جانب معرض للكتاب والمقتنيات الشعبية».

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت في الآونة الأخيرة عديد المناشط الثقافية المختلفة.

المسرح البلدي يحتضن مهرجان سبها الثقافي ويقام فى دورته الثانية تحت شعار «سبها بكل الألوان» (بوابة الوسط)
المسرح البلدي يحتضن مهرجان سبها الثقافي ويقام فى دورته الثانية تحت شعار «سبها بكل الألوان» (بوابة الوسط)
المسرح البلدي يحتضن مهرجان سبها الثقافي ويقام فى دورته الثانية تحت شعار «سبها بكل الألوان» (بوابة الوسط)
المسرح البلدي يحتضن مهرجان سبها الثقافي ويقام فى دورته الثانية تحت شعار «سبها بكل الألوان» (بوابة الوسط)
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