بداية صداقة بين نور وماجد الكدواني في «موضوع عائلي»

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الفنانة نور اللبنانية ظهورها المميز في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي «موضوع عائلي»، ويشاركها البطولة النجم ماجد الكدواني.

تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن موجودة في الجزء الأول من المسلسل، إذ تقدم دور الدكتورة «مريم الصفتي» طبيبة مخ وأعصاب تتولى علاج «إبراهيم» ماجد الكدواني بعد إصابته بورم في المخ، وفقا لبيان.

وخلال الأحداث ترسل «مريم» إلى «إبراهيم» رسالة هاتفية تطلب منه أن يزورها في عيادتها للأهمية، وعند زيارة «إبراهيم» لها، تطمئنه «مريم» على نتيجة التحاليل الطبية التي أجراها، ولكن يقطع حديثهما اقتحام طليقها للعيادة وتوبيخه لها على علاقتها بـ«إبراهيم»، ظنا منه أن هناك علاقة بينهما، وبعد انصراف طليق «مريم» يقترح عليها «إبراهيم» أن يصطحبها وابنها «آسر» إلى الملاهي، ومن هنا تأخد العلاقة بينهما اتجاها مختلفا عن الحلقات السابقة، إذ تبدأ بينهما علاقة صداقة.

وتنتهي الحلقة السادسة، بلقاء بين «مريم» و«زينب» سماء إبراهيم شقيقة «إبراهيم» ماجد الكدواني، الذي ربما يكشف عن السر الذي يخفيه «إبراهيم» عن عائلته وهو إصابته بورم في المخ.

محمد هنيدي

«موضوع عائلي» هو مسلسل كوميدي اجتماعي يدور حول «إبراهيم» ماجد الكدواني الذي يلتقي بابنته «سارة» رنا رئيس بعد سنوات من غيابها عنه، وبعد مرور سنتين على لقائه بها، يحاول «إبراهيم» تقبل فكرة رغبتها بالزواج، ولكنه يكتشف أنه قد لا يعيش ليرى يوم زفافها بسبب إصابته بمرض خطير.

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مسلسل «موضوع عائلي» هو أحد أعمال شاهد الأصلية، فكرة وإخراج أحمد الجندي، تأليف محمد عز الدين وأحمد الجندي كريم يوسف وسامح جمال، وبطولة كل من ماجد الكدواني ونور اللبنانية ورنا رئيس ومحمد شاهين وسماء إبراهيم ومحمد رضوان ومحمد القس وطه دسوقي.

من ناحية أخرى، يُعرض حاليا أحدث الأعمال السينمائية لنور وهو الفيلم الكوميدي «نبيل الجميل أخصائي تجميل» الذي انطلق في دور العرض السينمائية 28 ديسمبر الماضي، وهو من بطولة محمد هنيدي، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.