انطلاق فيلم الرعب «ميغان» في دور العرض المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق في دور العرض المصرية فيلم الرعب والإثارة الأميركي «M3GAN»، الأربعاء، وتتولى توزيعه «فور ستارز فيلمز».



تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمي حول «ميغان» (M3gan) وهي دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة «جيما» التي تعمل مهندسة روبوتات في شركة ألعاب إلكترونية، وتم تصميم «M3gan» لتكون رفيقة للأطفال، فهي يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة مُعلمة وراعية للطفل الذي ترافقه، وفقا لبيان.



تصبح «جيما» فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة البالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن «جيما» غير مستعدة لرعاية كادي طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التي تواجهها في عملها، تقرر «جيما» أن تهدي الدمية «M3gan» إلى «كادي» لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

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فيلم «M3GAN» من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذي يعمل منتجا وكاتبا ومخرجا، اشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب، ومن بطولة كل من أليسون ويليامز، وفيوليت ماكجرو، وإيمي دونالد، وجينا دافيس، وروني تشينج، وبراين جوردان ألفاريز.