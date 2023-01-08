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التايلانديون يترقبون إطلالة مواطنتهم ليسا مع «بلاك بينك»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 10:15 صباحا
التايلانديون يترقبون إطلالة مواطنتهم ليسا مع «بلاك بينك»
عدد من محبي فرقة بلاك بينك في مطار سوفارتابومي في 6 يناير 2023 عشبة حفلة للفرقة في بانكوك (أ ف ب)
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يترقب التايلانديون إطلالة مواطنتهم ليسا، التي باتت نجمة «الكيه-بوب» والأبرز بين الشابات الأربع اللاتي سيصعدن المسرح في الحفلة الغنائية التي تحييها فرقة الفتيات الكورية الجنوبية «بلاك بينك» في بانكوك، السبت.

ولم تقدم الفرقة منذ العام 2019 أي حفلة جديدة في تايلاند، وهي المرة الأولى مذاك التي تطل فيها ليسا مانوبال، (25 عاما) المتحدرة من مقاطعة بوريرام في شمال شرق تايلاند، على أرضها وبين جمهورها.

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ويبدي التايلانديون حماسة كبيرة في الإقبال على الحفلة التي قد تكون الأخيرة للفرقة، إذ تكثر التساؤلات في شأن مستقبلها، وفق «فرانس برس».

كذلك تظهر الحكومة التايلاندية تقديرا كبيرا لمغنية الراب الشابة. وترى فيها أحد أبرز عناصر «القوة الناعمة» لتايلاند، لقدرتها على الترويج لبلدها وإبراز صورة جميلة عنه، إذ وضعت مثلا في ألبومها الأول كمغنية منفردة غطاء الرأس التقليدي وظهرت أمام مجمع فانوم رانغ الحجري لمعابد إمبراطورية الخمير الهندوسية.

 الأولى في تايلاند
وستكون الحفلة في ملعب سوبهاشالاساي في بانكوك الأولى في تايلاند لـ«بلاك بينك» ضمن جولتها العالمية بعنوان «بورن بينك».

وفيما ارتدى كثر من المتهافتين منذ الصباح على موقع الحفلة ثيابا سوداء وزهرية، تصدر الوسمان المتعلقان بالحدث عمليات البحث على «تويتر» في تايلاند.

وأسهمت «بلاك بينك» التي تأسست عام 2016، وتضم إلى ليسا الكوريتين الجنوبيتين كيم جيسو وجيني كيم، بالإضافة إلى روزان «روز» بارك التي ولدت في نيوزيلندا ونشأت في أستراليا، في نشر «الكيه- بوب»، حتى بات لهذا اللون الموسيقي الكوري الجنوبي عشرات الملايين من العشاق في كل أنحاء العالم.

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