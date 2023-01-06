السحاتي يوثق أعماله بـ«قراءات في الثقافة والتاريخ والأدب»

القاهرة - بوابة الوسط

في كتابه «قراءات في الثقافة والتاريخ والأدب»، عن دار المكتب العربي للمعارف بالقاهرة، يوثق الباحث الليبي، خالد خميس السحاتي عددا من أعماله حول الشأن الثقافي والأدبي، إضافة إلى إطلالة على جوانب تاريخية.

في مقدمة كتابه، يقول السحاتي إن: «الكتابة جهد بشري مضن، ومكابدة إنسانية لا تنتهي، يمضي صاحب القلم جل وقته في ترويض أفكاره وبلورتها وإعادة صياغتها مرارا، والبحث عن أفضل السبل لإيصالها إلى القارئ/ المتلقي؛ باعتبار أن رسالة الكتابة تبدأ من الكاتب، وتمر عبر الوسيلة، ويتلقفها في الأخير ذلك القارئ، الذي يدلف إلى عوالم الكاتب وكله أمل أن يجد في أعماله ما يحقق له الفائدة والمتعة في الوقت ذاته»، حسب «الأهرام».

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ويشير عنوان الكتاب «قراءات في الثقافة والتاريخ والأدب» إلى المجالات الرئيسية الثلاثة التي يتضمنها: في مفهوم الثقافة وتجلياتها المعاصرة، قراءة في مفهوم الثقافة ومكوناتها وخصائصها، ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ثورتا المعلومات والاتصالات وتعزيز ثقافة الاختلاف، الثقافة ما بعد جائحة كورونا.

ويشير السحاتي إلى أن كتابه «يتضمن توثيقا لعدد من أعماله المختلفة حول الشأن الثقافي والأدبي، إضافة إلى بعض القراءات التاريخية.. بعضها منشور سابقا، وبعضها ينشر هنا للمرة الأولى.. ولذلك، فهذا الكتاب أيضا، امتداد لكتب سابقة، لأنه يتضمن توثيق أعمال مختلفة.. عملت على إنجاز هذا الكتاب في زمن جائحة كورونا، مع كل ما شهده العالم، ونحن جزء منه، من خوف وقلق وترقب جراء تفشي تلك الظاهرة، وتحولها إلى وباء، وفرض إجراءات احترازية (كالتباعد الاجتماعي..)، وتوقف الكثير من النشاطات والأعمال، وتأثر حياة الإنسان (اقتصاديا واجتماعيا وصحيا..) من جراء تفشي جائحة كورونا، ورغم ذلك حاولت جاهدا الاستفادة من الوقت، والعمل على جمع وتوثيق ومراجعة وتنقيح مادة هذا الكتاب».

السحاتي في سطور

خالد خميس السحاتي هو عضو هيئة تحرير في عدد من المجلات العلمية في ليبيا وألمانيا، ونشر إنتاجه الأدبي والثقافي في عدد من الجرائد والمجلات في ليبيا وخارجها، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، كما ترجم عدد من أعماله إلى اللغة الإنجليزية ضمن كتاب موسوعي ضخم يوثق لتاريخ الأدب القصصي في ليبيا، عنوانه: «السبيل إلى الأعمال الأدبية الليبية».

وفازت أقاصيصه في مسابقة أصوات شابة في القصة العربية بمجلة العربي الكويتية عام 2008.. وله عديد الإصدارات الأدبية والثقافية والأكاديمية، منها: كتاب «ذاكرة القلم ونشوة الكتابة»، القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 2018، وكتاب «المتغيرات الدولية وتأثيرها على السياسات الإعلامية»، القاهرة: المكتب العربي للمعارف،2017.

خالد خميس السحاتي (الإنترنت)