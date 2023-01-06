إبراهيم الإمام: «نبش في ذاكرة الماضي» رؤية للأجيال الجديدة

طرابلس - بوابة الوسط

تحصل الروائي إبراهيم الإمام على جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في نسختها الثانية للعام 2022 عن عمله «نبش في ذاكرة الماضي»، جاء إعلان ذلك في مؤتمر صحفي بقصر الخلد، الخميس، أداره الكاتب حسين المزداوي، ونظمته شبكة طيوب الثقافية، ممثلة في مديرها الشاعر رامز النويصري الذي تولى قراءة أسماء الحاصلين على المراكز الأولى.

ومنحت جائزة الطيوب التشجيعية للرواية لكل من الكاتبة خيرية عبدالجليل عن روايتها «اختلاس ذاكرة ليست صلبة»، ورواية «الميتافيزيقا» للكاتب فتحي محمد مسعود، وتبلغ قيمة الجائزة لكل منهما ألفي دينار.

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لجنة التحكيم ضمت الناقد عبدالحكيم المالكي والروائية عائشة إبراهيم التي أشارت في كلمة باسم اللجنة إلى جانبين في عملية التقييم «فني وإبداعي»، يعنى الأول بسير عملية التقييم والآليات التي اتبعتها فيما يخص الشق الثاني بالملامح الأدبية والإبداعية في الأعمال المتنافسة بهذه الجائزة.

وأضافت: «وصلت إلينا نحن كلجنة تحكيم الأعمال المتنافسة يوم 3 أكتوبر، وعددها 12 رواية، واسُتبعدت رواية واحدة، لمخالفتها أحد شروط الترشح وهو ألا تكون منشورة سابقا، وبالتالي أصبح عدد الأعمال 11 رواية».

وأوضحت أنه «كان المفترض نشر أسماء المتسابقين 15 أكتوبر، لكننا طلبنا نحن كلجنة تحكيم ألا تنشر الأسماء أو إطلاعنا عليها إلى حين الانتهاء من التقييم، كما طلبنا عدم كشف أسماء اللجنة إلى حين الانتهاء من أعمالها، حرصا منا على اتباع أعلى معايير النزاهة والثقة».

هموم وهواجس

وتحدثت عائشة عن ستة محاور اعتمدت في عملية التحكيم، هي الحوار والشخصيات والحبكة واللغة السردية والموضوع والزمان والمكان. وخلصت إلى أن تقريرهم انتهى 31 أكتوبر بتسليم النتائج وأسماء الفائزين.

وفيما يتعلق بالجانب الإبداعي قالت إن «الأعمال تنوعت ما بين الرواية التاريخية والرواية الاجتماعية والبوليسية ورواية الفانتازيا والرواية الشعرية، وتنوعت أساليب الكتابة وتقنيات السرد ومستويات الخطاب الروائي، وفي الغالب الأعمال اجتمعت على ملامسة الهم الوطني».

وأردفت عائشة أن الروايات تناولت هموم وهواجس الإنسان الليبي وواقعه الراهن من حالات التشظي والتحولات النفسية والاجتماعية والسياسية التي جاءت ضمن تداعيات الحروب والتهجير والنزوح والمعاناة الليبية عامة، كما طرحت بعض الأعمال أسئلة الرواية المعاصرة، وخطاب الهوية والوعي بالذات والآخر، مع فرق في مستوى المعالجة الجمالية بين الروائيين الذين لديهم رصيد تراكمي من الخبرة السردية، ومن يكتبون رواياتهم الأولى.

بين نقوش واختلاس

وقال إبراهيم الإمام في تصريح إلى «الوسط» عن روايته الفائزة إن زمن كتابتها تطلب قرابة الثلاثة أشهر، تدور أحداثها حول حملة رمضان باي القادم من تونس لاحتلال الواحة، بعد أن رفض الأهالي دفع الإتاوة التي فرضها عليهم ظلما وجورا، الأحداث وقعت قبل قرابة الأربعة قرون، والرواية تصور كيف واجه وقاوم أهالي غدامس - رجالا ونساء وأطفالا - هذا الطاغية، كل حسب سنه ودوره.

وأضاف: «كتبت الرواية من أجل زرع روح التعاون والتفاني والتضحية في الأجيال الجديدة، متخذين مما فعله الأسلاف قدوة في مواجهة التحديات».

من أجواء النص

يقول النص: «التاريخ.. كلمة لا تعني للكثيرين شيئا.. آخرون لا يُعيرون له أية أهمية تذكر.. البعض يراه مجرد مادة للتسلية.. قليلون يجدون فيه ملجأ.. يعده البعض متنفسا.. ينظر إليه كثيرون بعين القداسة.. يجد فيه ثلة مفخرة.. قلة قليلة تجد فيه عظة وعبرة.. تستخلص منه دروسا مستفادة. الأمر يختلف في واحتنا. ليس لأنهم يعشقون التاريخ أكثر من غيرهم، ولا لأن واحتهم تاريخية عتيقة عاشت أحقابا طويلة.. كما أنه ليس لأحداث جسام مرت بها هذه الواحة، بل لأنهم التاريخ نفسه».

وذكرت الكاتبة خيرية عبدالجليل أن روايتها «اختلاس ذاكرة» استغرقت كتابتها سنتين تتخللها محطات توقف، وهي تصوير لحياة فتاة مراهقة، وكيف أثرت التقنية ووسائل التواصل الاجتماعية على حياتها، بلغة حاولت توظيفها بطريقة جيدة وغير مباشرة، حاولت جعل نهاية القصة مشوقة ومفتوحة على سؤال كبير، حيت تتساءل البطلة عن مصير ملفات حاسوبها الشخصي بعد أن تتعرض لعملية تهكير، ويقوم المختلس بسلب كل ملفاتها وصورها الشخصية ثم يموت متعرضا لحادث سير.

اختلاس ذاكرة

وتعد «اختلاس ذاكرة» هي الثالثة للكاتبة بعد روايتي «الأطياف الناطقة» و«عند مفترق المدينة» يقول النص: «اقتربت سارة مني وحدثتني بحماس زائد.. بعد استشهاد والد مروة في معارك الكرامة ببنغازي وانهيار بيتهم، ثم نزوح العائلة إلى مدينة البيضاء هربا من جحيم الحرب الدائرة هناك، أصبحت العائلة بلا مورد، وبما أنها لا تحمل شهادة لذا عملت الأم كعاملة نظافة في المدرسة. نهرتُ صديقتي سارة وطلبت إليها التحقق مما تقول، في النهاية مروة صديقتنا المشتركة وهي مهذبة معنا وتعاملنا بلطف ولا يهمنا تاريخ أسرتها المنكوبة. لكنها عادت تتحدث إلىّ بصوت هامس مختنق: لقد تحققت من الأمر بنفسي، حدث ذلك مصادفة عندما ذهبت اليوم إلى دورة المياه في الحصة الخامسة، سمعت همسا في الصالة الصغيرة القريبة مني وتبينت صوت صديقتنا مروة وهي تتحدث إلى عاملة النظافة وفهمتُ كل شيء».

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»

جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية (بوابة الوسط)