الليبية فاطمة مفتاح حسن تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، مساء الأربعاء، أولى حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، بمشاركة الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات، وذلك على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ويبث البرنامج عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

وكشفت اللجنة قائمة الـ20 شاعرا، الذين يشاركون في البرنامج بعد أن تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة بجدارة ومنافسة قوية مع المئات من الشعراء، وضمت القائمة محمد محمود محاسنة من الأردن، ونجاة عتيق الظاهري من الإمارات، ومحمد اليوسف من مملكة البحرين، وأحمد بوفحتة من الجزائر، وكلا من عبدالله بن محمد العنزي وإبراهيم حلوش من السعودية، وإبراهيم توري من السنغال، وشريهان الطيب من السودان، وخالد الحسن من العراق، وعبدالواحد بروك من المغرب، وعمر حسين المقدي من اليمن، وزكريا عيساوي من تونس، وعائشة السيفي من سلطنة عمان، وكلا من نور الموصلي ودانة أبومحمود من سوريا، ومصطفى محمد الغلبان من فلسطين، وأحمد مدني وأسماء جلال من مصر، وسيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، فضلا عن فاطمة مفتاح حسن بالخيرات، وفقا لجريدة «الخليج».

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي المنظمة للبرنامج، الإثنين، قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر: «نأمل أن يكون برنامج أمير الشعراء صورة عن النموذجين الحضاري والأدبي اللذين تمثلهما الإمارات في العالم، بعد أن حققت أبوظبي (إمارة الشعر) إنجازات لافتة في مسيرة الشعر العربي المعاصر، وباتت مشاريعها الشعرية ذات الجماهيرية الواسعة، البوابة الذهبية التي ينطلق منها المبدعون».

وتابع العميمي: «إننا نفخر بما قدمه البرنامج منذ العام 2007، إلى الموسم العاشر للبرنامج، بمشاركة نحو 245 شاعرا وشاعرة من أكثر من 25 دولة قدمتهم المسابقة منذ انطلاقها وصولا إلى هذا الموسم، وفرزت لجنة التحكيم خلال المواسم الماضية عشرات الآلاف من القصائد لشعراء من أكثر من 40 دولة».

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وأشار إلى أن الموسم العاشر محطةُ وفاء وتقدير يستعيد الجميع من خلالها أثر وإرثَ الفقيد الراحل الدكتور صلاح فضل «رحمه الله»، أحد أبرز النقاد العرب، عضو لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء، طوال مواسمه التسعة الماضية، ويستذكر جهود الدكتور عبدالملك مرتاض، عضو اللجنة الاستشارية العليا في البرنامج، الذي قدم خلال المواسم الماضية عصارة خبرته في النقد والتوجيه تاركا أثره في أجيال من شعراء العالم العربي.

يشار إلى أن الشاعرة فاطمة الزهراء، من مواليد مدينة زلة، تكتب الشعر الفصيح والشعبي، وهي عضو نادي المساجلة للمناظرات. تحصلت في العام 2019، على الترتيب الأول، في جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح (الشعر ديوان العرب، الدورة الأولى – دورة الشاعر أحمد البُهلول).

المتأهلون إلى مرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيسبوك)