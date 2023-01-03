«قابل للنشر» على مسرح الدراما في كتارا بقطر

القاهرة - بوابة الوسط

يطل الفنان الكويتي أحمد العونان، الثلاثاء الموافق 31 يناير الجاري، على الجمهور القطري في أحدث أعماله المسرحية بعنوان «قابل للنشر» بمسرح الدراما.

المسرحية كوميدية اجتماعية، من بطولة أحمد العونان، وهيا الشعيبي، وسلطان الفرج، ومحمد عاشور، ونورة العميري، وثامر الشعيبي، وجعفر التمار، وياسمين، وإنتاج «تذكار» للإنتاج الفني، تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج عبدالله البدر، وفقا لبيان.

«قابل للنشر» تطرح عدة قضايا اجتماعية في قالب كوميدي ساخر، وتحديدا حول منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم، فهناك من يستخدم تلك المواقع وسيلة للترفيه أو لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوتها فاستخدموها بشكلها الفعال.

وقال المخرج عبدالله البدر: «المسرحية تتضمن العديد من المفاجآت، خصوصا أن جميع الفنانين المشاركين بها يؤدون شخصيات جديدة ومختلفة عما سبق أن قدموها، في سبيل تقديم كوميديا هادفة لا تخدش حياء الجمهور العربي».

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وأضاف البدر «قابل للنشر» تتطرق إلى أهمية ودور السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها وماهية المواضيع القابلة للنشر عليها من عدمه، وذلك ضمن مشاهد كوميدية خفيفة، كاشفا عن أن المسرحية سيتم عرضها بعد قطر في أكثر من دولة عربية، منها السعودية والإمارات ثم البحرين.

وقررت «تذكار» عرض المسرحية لمدة خمسة أيام في الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير، وسخرت جميع الإمكانيات لاستقبال الجماهير على مسرح الدراما فى كتارا خلال هذه الفترة في أول عروضها المسرحية للعام 2023.