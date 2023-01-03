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الموت يغيب العازف الأميركي فريد وايت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 10:30 صباحا
الموت يغيب العازف الأميركي فريد وايت
فريد وايت في نيويورك في 3 أبريل 2012 (أ ف ب)
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أعلن شقيق عازف الدرامز الأميركي فريد وايت، الإثنين، وفاة العضو في فرقة «إيرث ويند أند فاير»، عن 67 عاما.

وكان وايت المولود في شيكاغو بولاية إيلينوي شمال الولايات المتحدة سنة 1955، قد بدأ العزف على الدرامز في سن مبكرة، وفق «فرانس برس».

وهو نال خلال مسيرته ست جوائز «غرامي» مع زملائه في فرقة موسيقى الفانك التي أسسها سنة 1969 شقيقه موريس وايت الذي توفي سنة 2016.

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وكتب أحد أشقائه الآخرين، فرداين وايت، في منشور عبر إنستغرام «عائلتنا حزينة اليوم لفقدانها فرداً مذهلاً وموهوباً»، مذكّراً بنيله العازف الراحل مع الفرقة أسطوانات ذهبية منذ سن السادسة عشرة.

وحققت «إيرث ويند أند فاير» شهرة واسعة منذ سبعينات القرن الماضي، إذ أصبحت من بين أولى التشكيلات الموسيقية التي تُسقط المحرمات العرقية في موسيقى البوب، مع نجاحها في استقطاب الجماهير من مجتمعات البيض والسود الأميركيين على السواء.

موسيقيين سود
وفي عام 1979، كانت الفرقة أول تشكيل مؤلف من موسيقيين سود يقدم حفلة استُنفدت تذاكرها بالكامل في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة مقطع فيديو يظهر وايت خلال عزفه مقطعاً انفرادياً على الدرامز خلال حفلة في ألمانيا سنة 1979، مرفقة إياه بعبارة «استرح بالحب».

وتعاون فريد وايت في مراحل لاحقة مع فنانين آخرين بينهم مغنية موسيقى السول دنيس وليامز.

عضو مؤسس
وأُدخل وايت، بصفته عضوا مؤسسا في «إيرث ويند أند فاير»، سنة 2000 متحف «روك أند رول هال أوف فايم»، أهم محفل أميركي للروك والموسيقى الشعبية.

وطبعت الفرقة ذاكرة المتابعين بأغنياتها، وأيضاً بحفلاتها المشحونة بالطاقة على وقع الحضور القوي لآلات النفخ النحاسية وآلة كاليمبا الإيقاعية الإفريقية.

ورغم عدم انكفائها بالكامل عن الساحة الموسيقية، حققت الفرقة شعبية متجددة مع انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، إذ كان أعضاؤها من بين طليعة المدعوين لتقديم عرض في البيت الأبيض بعد توليه سدة الرئاسة الأميركية سنة 2009.

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