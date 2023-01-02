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مصري يستقبل العام الجديد بـ«حلوة وغيارة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 03:21 مساء
مصري يستقبل العام الجديد بـ«حلوة وغيارة» (فيديو)
بوستر أغنية المطرب الشاب مصري «حلوة وغيارة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان «حلوة وغيارة» بالتزامن مع بداية العام الجديد، عبر موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية ثاني أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «متركزيش».

والأغنية من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي محمد عباس، مكس وماستر عمار خاطر، وغيتارات باسم سعيد، وطبلة أحمد عيادي، وأكورديون محمود شاهي، والأغنية جرى تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:
«حلوة وغيارة ومكارة وبتخبي غيرتها.. لا بتدي إشارة ولا إمارة وطبيعي تبان بهداوة تراقب وتلاعب ترسم خطتها.. موهبة وشطارة وجبارة في فن القلبان».

ومن ناحية أخرى، أعرب مصري عن سعادته بعودة أغنية «حالة عامة» مجددا على «يوتيوب»، بعد حذفها بطريق الخطأ، مؤكدا أنه على الرغم من العقبات التي تواجهه في كثير من الأحيان كمطرب صاعد، إلا أن ذلك لم يجعله يستسلم أو يقلل من عزيمته، بل دائما ما يقوم بالتركيز على عمله لكي يقدم أفضل ما لديه للجمهور، لافتا أنه سيستمر في السعي ولكل مجتهدا نصيب.

وأشار إلى أنه يقوم حاليا باستكمال تسجيل أغاني ألبومه الجديد «ما تركزيش» دون الالتفات لأي عواقب يصادفها، مضيفا أنه يحب دائما تجربة ألوان مختلفة وجديدة من الغناء والموسيقى لكي يرضي جميع الأذواق. وتابع: «من المقرر أن يتضمن الألبوم 6 أغان متنوعة ومختلفة، ما بين الدراما والرومانسية والسريعة والمقسوم لكي تناسب جميع الأذواق، وسيُجرى طرحها على طريقة (السينجل) خلال الفترة المقبلة».

- مصري يطرح أغنيته الجديدة «حالة عامة» (فيديو)

وطرح مصري عديد الأغاني المتنوعة خلال العام الماضي، واستطاع من خلالها أن يحقق نجاحا ملحوظا وانتشارا كبيرا لدى الجمهور، حيث قدم أغنية «سلملي ع الندالة»، «عايم غرقان»، «مشاعر إيه»، «زنانة»، «فتحت بابها»، «خاينين»، «قبلة حياة» و«إنتي مجنونة» وغيرها من الأغاني، التي حصلت على نسب مشاهدات عالية ونالت إعجاب الجمهور.

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