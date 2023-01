«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بيانات شركة إكزبيتر ريليشنز أن فيلم «Avatar: The Way of Water» حصد إيرادات قاربت 82,4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية، ليرتفع إجمالي عائداته إلى مليار دولار عالميا في وقت شبه قياسي.

ووصلت إيرادات فيلم الخيال العلمي على شباك التذاكر في أميركا الشمالية إلى 440,5 مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها في الخارج. وتجاوزت ستة أفلام فقط حاجز المليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها، وفق «فرانس برس».

لكن المخرج جيمس كاميرون أشار إلى أن الفيلم ذا الميزانية الطائلة من إنتاج شركة «تونتيث سنتشري» يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ويبدأ مرحلة تحقيق الأرباح. وكان فيلم «أفاتار» الأصلي حصد إيرادات قياسية بلغت 2,9 مليار دولار.

- «أفاتار» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

وحل في المركز الثاني في صالات أميركا الشمالية فيلم «Puss in Boots: The Last Wish» العائلي من إنتاج شركة «يونيفرسال»، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة «Shrek» الشهيرة. وحصد الفيلم 22 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وحقق فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» الضخم من إنتاج شركة ديزني، إيرادات بلغت 6,5 ملايين دولار ليحتل المركز الثالث. وارتفع إجمالي عائداته المحلية إلى 439,6 مليون دولار في ثمانية أسابيع.

وجاء في المركز الرابع فيلم «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody» من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار. وقد جسدت الممثلة الإنكليزية ناومي آكي في هذا الفيلم شخصية المغنية الشهيرة الراحلة ويتني هيوستن.

وفي المرتبة الخامسة حل الفيلم الدرامي الكوميدي «Babylon» من إنتاج باراماونت، مع إيرادات بلغت 3,6 ملايين دولار. وأدى براد بيت ومارغوت روبي دور البطولة في هذا العمل تحت إشراف المخرج داميان شازيل.